Рецепт від дієтолога: шпинатно-яєчна запіканка без муки та олії

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Зазначений рецепт розрахований на 8 порцій, хоча можна зробити й на меншу кількість людей

Запіканка без муки — це менша калорійність та практично відсутність вуглеводів, які швидко стають жирами. Рецептом такої дієтичної та дуже корисної запіканки поділився український дієтолог Андрій Маковецький.

"Така запіканка ідеальна для сніданку (хоча можете нею і обідати, і вечеряти, адже там менше калорій)", — зазначає на своїй facebook-сторінці Маковецький.

Дієтолог зазначає, що порція розрахована на 8 людей (якщо потрібно менше порцій, то просто візьміть посудину поменше. На 1 людину — максимум 3 яйця).

Шпинатно-яєчна запіканка, інгредієнти:

яйця категорії СО (найвища категорія — вага одного яйця в середньому становить 72 грама)

шпинат — 200 г

помідори чері — 16 шт.

каперси (по бажанню)

До речі, раніше LITE писав, що у яйцях міститься лютеїн, який допомагає зберігати шкіру пружною і сяючою.

Шпинатно-яєчна запіканка, спосіб приготування:

На розігріту сковорідку додати шпинат і просмажити 2-3 хв. Вбити яйця, накрити кришкою, підсолити і залишити на 5 хв. на великому вогні. Виставляємо зверху помідори чері. Потім ще 5 хвилин просмажити на малому вогні. Кришку не відкриваємо, щоб гаряча пара допомагала доготувати верхню частину запіканки. Якщо у вас погано закривається кришка, або багато пари виходить і запіканка зверху ще сира — сміло можете поставити її у духовку доготуватися, на температу в 100 градусів з ОБОВЯЗКОВО увімкненим обдувом). І все — готово. До речі, замість шпинату може бути також і броколі чи морська капуста. В такому випадку вони мають бути нарізані мілкими шматочками.

Шпинатно-яєчна запіканка (фото: facebook.com/andremac.health)

А на сніданок рекомендуємо приготувати смаколики за іншими рецептами.

Приміром, раніше ми писали, як приготувати популярне італійське печиво біскотті з горіхами. І нехай назва вас не турбує — рецепт простий та доступний.

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Відео: РБК-Україна