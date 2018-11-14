Рецепт від дієтолога: шпинатно-яєчна запіканка без муки та олії

Зазначений рецепт розрахований на 8 порцій, хоча можна зробити й на меншу кількість людей
Запіканка без муки — це менша калорійність та практично відсутність вуглеводів, які швидко стають жирами. Рецептом такої дієтичної та дуже корисної запіканки поділився український дієтолог Андрій Маковецький.
"Така запіканка ідеальна для сніданку (хоча можете нею і обідати, і вечеряти, адже там менше калорій)", — зазначає на своїй facebook-сторінці Маковецький.
Дієтолог зазначає, що порція розрахована на 8 людей (якщо потрібно менше порцій, то просто візьміть посудину поменше. На 1 людину — максимум 3 яйця).
Шпинатно-яєчна запіканка, інгредієнти:
До речі, раніше LITE писав, що у яйцях міститься лютеїн, який допомагає зберігати шкіру пружною і сяючою.
Шпинатно-яєчна запіканка, спосіб приготування:
Шпинатно-яєчна запіканка (фото: facebook.com/andremac.health)
А на сніданок рекомендуємо приготувати смаколики за іншими рецептами.
Приміром, раніше ми писали, як приготувати популярне італійське печиво біскотті з горіхами. І нехай назва вас не турбує — рецепт простий та доступний.
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Відео: РБК-Україна