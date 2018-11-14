ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Рецепт від дієтолога: шпинатно-яєчна запіканка без муки та олії

Lite » Їжа 14.11.2018 - 16:01
Рецепт від дієтолога: шпинатно-яєчна запіканка без муки та олії
Іллюстративне фото: pixabay/TerriC

Зазначений рецепт розрахований на 8 порцій, хоча можна зробити й на меншу кількість людей

Запіканка без муки — це менша калорійність та практично відсутність вуглеводів, які швидко стають жирами. Рецептом такої дієтичної та дуже корисної запіканки поділився український дієтолог Андрій Маковецький.

"Така запіканка ідеальна для сніданку (хоча можете нею і обідати, і вечеряти, адже там менше калорій)", — зазначає на своїй facebook-сторінці Маковецький.

Дієтолог зазначає, що порція розрахована на 8 людей (якщо потрібно менше порцій, то просто візьміть посудину поменше. На 1 людину — максимум 3 яйця).

Шпинатно-яєчна запіканка, інгредієнти:

  • яйця категорії СО (найвища категорія —  вага одного яйця в середньому становить 72 грама)
  • шпинат — 200 г
  • помідори чері — 16 шт.
  • каперси (по бажанню)

До речі, раніше LITE писав, що у яйцях міститься лютеїн, який допомагає зберігати шкіру пружною і сяючою.

Шпинатно-яєчна запіканка, спосіб приготування:

  1. На розігріту сковорідку додати шпинат і просмажити 2-3 хв.
  2. Вбити яйця, накрити кришкою, підсолити і залишити на 5 хв. на великому вогні.
  3. Виставляємо зверху помідори чері. Потім ще 5 хвилин просмажити на малому вогні.
  4. Кришку не відкриваємо, щоб гаряча пара допомагала доготувати верхню частину запіканки. Якщо у вас погано закривається кришка, або багато пари виходить і запіканка зверху ще сира — сміло можете поставити її у духовку доготуватися, на температу в 100 градусів з ОБОВЯЗКОВО увімкненим обдувом).
  5. І все — готово. 
  6. До речі, замість шпинату може бути також і броколі чи морська капуста. В такому випадку вони мають бути нарізані мілкими шматочками.

Шпинатно-яєчна запіканка

Шпинатно-яєчна запіканка (фото: facebook.com/andremac.health)

А на сніданок рекомендуємо приготувати смаколики за іншими рецептами.

Приміром, раніше ми писали, як приготувати популярне італійське печиво біскотті з горіхами. І нехай назва вас не турбує — рецепт простий та доступний.

Також розгляньте кекс з сухофрутками — це не менш корисний та швидкий у приготуванні десерт.  

Відео: РБК-Україна 

Новини України рецепт
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся