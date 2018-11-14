Рецепт от диетолога: шпинатно-яичная запеканка без муки и масла

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Указанный рецепт рассчитан на 8 порций, хотя можно сделать и на меньшее количество людей

Запеканка без муки — это меньшая калорийность и практически отсутствие углеводов, которые быстро становятся жирами. Рецептом такой диетической и очень полезной запеканки поделился украинский диетолог Андрей Маковецкий.

"Такая запеканка идеально подходит для завтрака (хотя можете ею и обедать, и ужинать, ведь там меньше калорий)", — отмечает на своей facebook-странице Маковецкий.

Диетолог отмечает, что порция рассчитана на 8 человек (если нужно меньше порций, то просто возьмите сосуд поменьше. На 1 человека — максимум 3 яйца).

Шпинатно-яичная запеканка, ингредиенты:

яйца категории СО (высшая категория — вес одного яйца в среднем составляет 72 грамма)

шпинат — 200 г

помидоры черри — 16 шт.

каперсы (по желанию)

Кстати, раньше LITE писал, что в яйцах содержится лютеин, который помогает сохранять кожу упругой и сияющей.

Шпинатно-яичная запеканка, способ приготовления:

На разогретую сковородку добавить шпинат и поджарить 2-3 мин. Вбить яйца, накрыть крышкой, подсолить и оставить на 5 минут на большом огне. Выставляем сверху помидоры черри. Потом еще 5 минут прожарить на малом огне. Крышку не открываем, чтобы горячий пар помогал доготовить верхнюю часть запеканки. Если у вас плохо закрывается крышка или много пара получается и запеканка сверху еще сырая — смело можете поставить ее в духовку доготуватися, на температуру в 100 градусов с ОБЯЗАТЕЛЬНО включенным обдувом). И все — готово. Кстати, вместо шпината может быть также и брокколи или морская капуста. В таком случае они должны быть нарезаны мелкими кусочками.

Шпинатно-яичная запеканка (фото: facebook.com/andremac.health)

А на завтрак рекомендуем приготовить вкусности по другим рецептам.

К примеру, ранее мы писали, как приготовить популярное итальянское печенье бискотти с орехами. И пусть название вас не беспокоит — рецепт прост и доступен.

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Видео: РБК-Украина