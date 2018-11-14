Рецепт от диетолога: шпинатно-яичная запеканка без муки и масла

Указанный рецепт рассчитан на 8 порций, хотя можно сделать и на меньшее количество людей
Запеканка без муки — это меньшая калорийность и практически отсутствие углеводов, которые быстро становятся жирами. Рецептом такой диетической и очень полезной запеканки поделился украинский диетолог Андрей Маковецкий.
"Такая запеканка идеально подходит для завтрака (хотя можете ею и обедать, и ужинать, ведь там меньше калорий)", — отмечает на своей facebook-странице Маковецкий.
Диетолог отмечает, что порция рассчитана на 8 человек (если нужно меньше порций, то просто возьмите сосуд поменьше. На 1 человека — максимум 3 яйца).
Шпинатно-яичная запеканка, ингредиенты:
Кстати, раньше LITE писал, что в яйцах содержится лютеин, который помогает сохранять кожу упругой и сияющей.
Шпинатно-яичная запеканка, способ приготовления:
Шпинатно-яичная запеканка (фото: facebook.com/andremac.health)
А на завтрак рекомендуем приготовить вкусности по другим рецептам.
К примеру, ранее мы писали, как приготовить популярное итальянское печенье бискотти с орехами. И пусть название вас не беспокоит — рецепт прост и доступен.
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Видео: РБК-Украина