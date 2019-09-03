Розвантажувальний день: дієтолог поділилася дієвим детокс-меню

Експерт навела приклад детокс-раціону на день
Детокс організму необхідний для повного очищення від шлаків і токсинів, тому до нього часто вдаються не тільки ті, хто худне. Але робити це варто правильно і грамотно, щоб не домогтися зворотного ефекту і не отримати відчутний удар по здоров'ю. Про правильне детокс-меню розповіла нутриціолог Ганна Нікольська в Instagram, яка раніше поділилася список соків для оздоровлення організму.
Спробуйте дотримуватися цієї покрокової схеми протягом тижня і вже отримаєте помітні результати.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Меню на день може бути наступним:
На сніданок зробіть білковий коктейль:
Все в блендер, їсти ложкою повільно.
Зробити салат - свіжі огірки, кінза (або петрушка), домашня тахіні.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Рагу з соусом:
100 гр с/м стручкової квасолі
50 гр з/м зеленого горошку
Жменю активованих горіхів (фундук або мигдаль)
Цедра 1/4 апельсина
1 ч. л. кокосового масла
Відварити квасолю і горох. Зробити соус: змішати масло, цедру і порубані горіхи, все з'єднати разом.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Крем-суп: відварити кабачок і картоплю і пару печериць, всі сблендерити з невеликою кількістю рослинного молочка, додати сіль, перець, куркуму і мускатний горіх.
Між сніданком і обідом випити 0.7 – 1 л рідини (підійде відвар шипшини), з 1 ч. л. меленого льняного насіння. Після обіду повторити. Важливо витримати до/після їжі 40 хвилин.
Раніше дієтолог Світлана Конакова розповіла, які страви краще не їсти на сніданок.