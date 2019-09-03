Розвантажувальний день: дієтолог поділилася дієвим детокс-меню

Детокс організму необхідний для повного очищення від шлаків і токсинів, тому до нього часто вдаються не тільки ті, хто худне. Але робити це варто правильно і грамотно, щоб не домогтися зворотного ефекту і не отримати відчутний удар по здоров'ю. Про правильне детокс-меню розповіла нутриціолог Ганна Нікольська в Instagram, яка раніше поділилася список соків для оздоровлення організму.

Спробуйте дотримуватися цієї покрокової схеми протягом тижня і вже отримаєте помітні результати.

Після пробудження: стакан води з соком чверті лимона

Через 15 хвилин: стакан води і 1 ч. л. меленого насіння льону

Зробіть масаж сухою щіткою (або щільною рукавичкою-мочалкою) 2 хвилини

Прийміть теплий душ

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Меню на день може бути наступним:

На сніданок зробіть білковий коктейль:

попередньо замочена і ранок промита зелена гречка (50 гр)

1 ківі

1/2 чашки малини (можна заморожену)

рослинне молочко (мигдаль/кокос/кунжут)

1 ст. л. насіння (гарбуз або конопляні)

Все в блендер, їсти ложкою повільно.

Обід 1 частина:

Зробити салат - свіжі огірки, кінза (або петрушка), домашня тахіні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Обід 2 частина:

Рагу з соусом:

100 гр с/м стручкової квасолі

50 гр з/м зеленого горошку

Жменю активованих горіхів (фундук або мигдаль)

Цедра 1/4 апельсина

1 ч. л. кокосового масла

Відварити квасолю і горох. Зробити соус: змішати масло, цедру і порубані горіхи, все з'єднати разом.

Вечеря

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крем-суп: відварити кабачок і картоплю і пару печериць, всі сблендерити з невеликою кількістю рослинного молочка, додати сіль, перець, куркуму і мускатний горіх.

Між сніданком і обідом випити 0.7 – 1 л рідини (підійде відвар шипшини), з 1 ч. л. меленого льняного насіння. Після обіду повторити. Важливо витримати до/після їжі 40 хвилин.

Раніше дієтолог Світлана Конакова розповіла, які страви краще не їсти на сніданок.