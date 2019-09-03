Разгрузочный день: диетолог поделилась действенным детокс-меню

Эксперт привела пример детокс-рациона на день
Детокс организма необходим для полной очистки от шлаков и токсинов, поэтому к нему часто прибегают не только худеющие. Но делать это стоит правильно и грамотно, чтобы не добиться обратного эффекта и не получить ощутимый удар по здоровью. О правильном детокс-меню рассказала нутрициолог Анна Никольская в Instagram, которая ранее поделилась список соков для оздоровления организма.
Попробуйте придерживаться этой пошаговой схемы в течение недели и уже получите видимые результаты.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Меню на день может быть следующим:
На завтрак сделайте белковый коктейль:
Все в блендер, есть ложкой медленно.
Сделать салат - свежие огурцы, кинза (или петрушка), домашняя тахини.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Рагу с соусом:
100 гр с/м стручковой фасоли
50 гр с/м зеленого горошка
Горсть активированных орешков (фундук или миндаль)
Цедра 1/4 апельсина
1 ч.л. кокосового масла
Отварить фасоль и горошек. Сделать соус: смешать масло, цедру и порубленные орехи, все вместе соединить.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Крем-суп: отварить кабачок и картофель и пару шампиньонов, все сблендерить с небольшим количеством растительное молочка, добавить соль, перец, куркуму и мускатный орех.
Между завтраком и обедом выпить 0.7 – 1 л жидкости (подойдет отвар шиповника), с 1 ч.л. молотого льняного семени. После обеда повторить. Важно – выдержать до/после еды 40 минут.
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