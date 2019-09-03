Разгрузочный день: диетолог поделилась действенным детокс-меню

Детокс организма необходим для полной очистки от шлаков и токсинов, поэтому к нему часто прибегают не только худеющие. Но делать это стоит правильно и грамотно, чтобы не добиться обратного эффекта и не получить ощутимый удар по здоровью. О правильном детокс-меню рассказала нутрициолог Анна Никольская в Instagram, которая ранее поделилась список соков для оздоровления организма.

Попробуйте придерживаться этой пошаговой схемы в течение недели и уже получите видимые результаты.

После пробуждения: стакан воды с соком четверти лимона

Спустя 15 минут: стакан воды и 1 ч.л. молотого семени льна

Сделайте массаж сухой щеткой (или плотной варежкой-мочалкой) 2 минуты

Примите теплый душ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Меню на день может быть следующим:

На завтрак сделайте белковый коктейль:

предварительно замоченная и наутро промытая зеленая греча (50 гр)

1 киви

1/2 чашки малины (можно замороженную)

растительное молочко (миндаль/кокос/кунжут)

1 ст.л. семян (тыква или конопляные)

Все в блендер, есть ложкой медленно.

Обед 1 часть:

Сделать салат - свежие огурцы, кинза (или петрушка), домашняя тахини.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обед 2 часть:

Рагу с соусом:

100 гр с/м стручковой фасоли

50 гр с/м зеленого горошка

Горсть активированных орешков (фундук или миндаль)

Цедра 1/4 апельсина

1 ч.л. кокосового масла

Отварить фасоль и горошек. Сделать соус: смешать масло, цедру и порубленные орехи, все вместе соединить.

Ужин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Крем-суп: отварить кабачок и картофель и пару шампиньонов, все сблендерить с небольшим количеством растительное молочка, добавить соль, перец, куркуму и мускатный орех.

Между завтраком и обедом выпить 0.7 – 1 л жидкости (подойдет отвар шиповника), с 1 ч.л. молотого льняного семени. После обеда повторить. Важно – выдержать до/после еды 40 минут.

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