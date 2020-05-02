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Топ-5 правил для суперімунітету: експерт поділилася корисною шпаргалкою

Lite » Їжа 02.05.2020 - 13:09
Топ-5 правил для суперімунітету: експерт поділилася корисною шпаргалкою
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що допоможе зміцнити імунітет

Міцний імунітет – це запорука здоров'я і гарного самопочуття, він допомагає протистояти вірусам і менше хворіти. Не варто забувати, що хороша захисна система організму – це наслідок також правильного способу життя і харчування, зокрема. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше познайомила з дієтою, що імітує голодування, назвала в Instagram базові правила, які допоможуть стати володарем суперімунітету.

Можна почати з простих, але дієвих кроків по зміцненню здоров'я. Експерт посилається на американського доктора зірок і автора багатьох бестселерів, дієтолога-нутриціолога Джоела Фурмана, який розробив ефективну робочу схему боротьби з першими ознаками ГРВІ, яка допоможе побудувати "фундамент" для підвищення захисних сил організму.

Топ-5 базових правил потужної імунної системи. Щодня їжте:

Топ-5 правил для суперімунітету: експерт поділилася корисною шпаргалкою
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1.Мінімум одну велику порцію зелених овочів, краще хрестоцвітих.
2.Велику порцію салату.
3.Мінімум половину склянки бобових в салаті/супі або окремо.
4.Три порції фруктів, а краще ягід (самий топ: гранати, вишні, сливи, апельсини).
5.30 грам свіжих горіхів і насіння.

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Ключові продукти для суперімунітету:

Хрестоцвіті - це будь-які види капусти, не тільки брокколі! У них цілий комплекс ізотиоціонатів (ІТЦ) з антираковими, антимікробними властивостями.

Топ-5 правил для суперімунітету: експерт поділилася корисною шпаргалкою

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гриби. Наприклад, в печерицях містяться АСЛ – антигензв'язуючі лектини, які розпізнають ракові клітини, і активують власні Т-лімфоцити для боротьби з ними.

Цибулю і часник – поки ви плачете під час їх різання, завдяки ферменту аллііназі утворюються сульфіди – речовини, знешкоджуючі канцерогени.

Топ-5 правил для суперімунітету: експерт поділилася корисною шпаргалкою

фото: instagram.com/pitaniebezpravil

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова перерахувала корисні замінники знайомих, але шкідливих продуктів.

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