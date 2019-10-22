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Топ-6 звичок, які заважають знижувати вагу

Lite » Краса 22.10.2019 - 14:58
Топ-6 звичок, які заважають знижувати вагу
Ілюстративне фото (pexels.com)

Саме ці звичні дії можуть бути причиною того, що ви не худнете

Багатьом здається, що вони не можуть знизити вагу, тому що не в силах відмовитися від солодкого або смаженої картоплі. Або тому що у них немає часу займатися спортом. Насправді є звички, які заважають вам стати стрункішими. Дієтолог Олена Кален, яка раніше перерахувала 5 способів швидко і безпечно схуднути, перерахувала їх на своїй сторінці в Instagram.

1. Поспіх⠀

Є вираз "Поспіх — доля пішаки", але люди все одно при цьому кудись поспішають. Поспішають при прийомі їжі, поспішають на роботу, поспішають у роботі і поспішають жити... Їсти теж поспішають, тим самим ризикують переїсти зайвого, порушити роботу травних залоз. Тому приймати їжу необхідно повільно, ретельно її пережовуючи.

2. П'ятиразове харчування⠀

Люди поповнюють запаси витраченої енергії за допомогою їжі. Організм подає сигнали у вигляді голоду про те, що зараз час поповнити поживні речовини, і людина їсть. Важливо харчуватися саме з голоду і в достатній кількості. З'їдена без почуття голоду їжа буде відкладатися у вигляді жирових запасів.

Почніть прислухатися до тих відчуттів в шлунку, які сигналізують про необхідність поїсти. Також важливо навчитися зупиняти прийом їжі в момент, коли голод вгамований. Краще вибирати найбажанішу їжу, щоб отримувати задоволення від кожного прийому їжі.

Топ-6 звичок, які заважають знижувати вагу

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Низькокалорійна дієта

Мозок людини хитрий, вживаючи в їжу тільки низькокалорійні продукти, відмовляючись від улюбленої їжі, людина починає їсти їх безмірно. У підсумку з'їдає більше їжі, ніж їй потрібно для насичення.

Від низькокалорійних продуктів теж може з'являтися зайва вага, якщо є їх без голоду. Для зниження ваги не важливо, що ми їмо, щоб отримати необхідні калорії, важливо скільки. При цьому вибір небажаних продуктів не дає повного задоволення від їжі і часто призводить до харчових зривів і подальшого набору ваги.

Весь час їсти тільки варену грудку з брокколі – це не про ПП. Якщо ви, наприклад, звикли справлятися зі стресом за допомогою їжі, навіть при переході на низькокалорійні продукти ви продовжите заїдати проблеми, тільки вже не молочними шоколадками, а гірким шоколадом або "правильними" десертами. В результаті ваша фігура навряд чи зміниться в кращу сторону.

Топ-6 звичок, які заважають знижувати вагу
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Насправді правильно харчуватися – це значить зробити свій раціон різноманітним, використовувати багато різних продуктів і різні способи приготування страв. Саме тоді їжа буде не просто смачною, але і корисною і правильною для вашого організму.

4. Сніданок без почуття голоду

Одна з поширених помилок в області харчування – треба обов'язково снідати. Пам'ятаєте прислів'я: "Сніданок з'їж сам, обід розділи з другом, вечерю віддай ворогові"? Насправді не все так просто. Якщо ви хочете знизити вагу і не поправлятися, важливо їсти тоді, коли ви голодні.

Якщо немає почуття голоду, то сніданок виявиться зайвим і відкладеться в самих непотрібних місцях. Не варто запихати в себе їжу, боячись, що зголоднієте пізніше. В цьому випадку краще візьміть сніданок з собою і поїжте тоді, коли захочете. З іншого боку, якщо увечері ви їсте трохи, то, швидше за все, вранці ви будете голодні.

Якщо вранці не хочеться їсти, краще випити натщесерце склянку чистої води або з добавками, наприклад, огірка і м'яти. Ще краще, якщо вода буде теплою, вона відразу потрапляє в кишечник і сприятиме його очищенню. А поїсти можна вже тоді, коли настане відчуття голоду.

Топ-6 звичок, які заважають знижувати вагу

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Їсти, коли відчуваєш апетит

Багато беруть апетит за почуття голоду. Важливо навчитися відрізняти фізичний голод від емоційного.

Наприклад, ви прийшли на роботу, налили чашечку кави, а добрі колеги пропонують цукерку, щоб смачніше було. І ви начебто добре поснідали і зовсім не голодні, але раз пропонують...як відмовитися? А адже навіть маленький шматочок, з'їдений без голоду, буде зайвим! А скільки таких шматочків ви їсте протягом дня... Все це веде до набору ваги.

Прийом їжі під час втамування голоду доставляє смакове насолоду і задоволення. Якщо ви бажаєте відчувати ці відчуття поза почуття голоду, це привід задуматися про психологічної залежності від їжі.

Топ-6 звичок, які заважають знижувати вагу

Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Жорстке обмеження в калоріях

Будь-які обмеження — це насильство над собою. А ґвалтувати себе все життя людина не може, рано чи пізно їй захочеться себе пожаліти...особливо смачною цукеркою. Ставлячи собі обмеження, є ризик або переїсти, або недоїсти, що в обох випадках призведе до набору ваги.

Важливо: міняйте свої звички поступово. Не намагайтеся відмовитися від усіх і відразу. Це загрожує сумними наслідками і може призвести до психологічних розладів. Робіть це м'яко, без різких рухів! Почніть з малого, додавайте нову звичку тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що готові до неї.

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