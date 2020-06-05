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Топ-5 продуктів, які не можна їсти перед сном

Lite » Їжа 05.06.2020 - 08:35
Топ-5 продуктів, які не можна їсти перед сном
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Для стрункої фігури і здорового сну краще не їсти це на ніч

Не переживайте - їсти після шостої можна і потрібно! Але зверніть увагу на те, що у вас в тарілці. Правильна вечеря забезпечує нам здоровий, міцний сон. Він дає організму відновитися, виробити всі необхідні гормони і підготуватися до наступного дня. Фітнес-інструктор і експерт по здоровому схудненню Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram назвала продукти, які не варто вживати перед сном.

Експерт не рекомендує їсти на ніч:

1. Всі цукровмісні продукти - фізіологічно вуглеводи ввечері організму не потрібні, хоча і здається, що спиться після солоденького міцніше.

Насправді в цей час всередині вас буде йти активний процес жировідкладення, і всі прості вуглеводи, не використані до сну, опиняться в жировому депо.

Топ-5 продуктів, які не можна їсти перед сном

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. М'ясні продукти. Мова йде про червоне м'ясо - свинина, яловичина, баранина.

Весь цей білок завантажує травну систему на 5-6 годин активної роботи. Сюди ж я відношу і фарші, особливо куповані, так як вони завжди містять високий відсоток жиру.

Віддавайте перевагу білому м'ясу птиці, білої риби, морепродуктів. Вони легко і швидко засвояться, дадуть всі необхідні поживні речовини.


3. Тверді сорти сирів, так як містять високий відсоток жиру. Це важкий продукт, який дає підвищене навантаження на печінку. Адже для емульгування та розщеплення жирів необхідна жовч. І виходить, що ваш організм замість відновлення буде всю ніч перетравлювати жири.

Також в сирах міститься речовина тирамін, яке є судинозвужувальною, підвищує артеріальний тиск, збуджує нервову систему.

Топ-5 продуктів, які не можна їсти перед сном

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Соєвий соус. Головний його недолік - сіль. Якщо не хочете замість сну, страждаючи спрагою, бігати в туалет, а вранці прокинутися з повітряною кулькою замість обличчя, то виключіть цей продукт з меню вечері.

5. Ну, і замикає п'ятірку продуктів "тільки не на вечерю" алкоголь. Він дає уявне відчуття розслаблення і сонливості, але насправді перезбуджує нервову систему. Це, природно, позбавляє вас можливості відпочити і виспатися.

Топ-5 продуктів, які не можна їсти перед сном

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич розповіла, як перестати переїдати і впоратися з бажанням з'їсти зайвого.

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Автор: Lite

Теги Новини України здоровое питаниедієтолог
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