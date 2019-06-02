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Як правильно вживати фрукти для схуднення: дієтолог дала важливі поради

Lite » Їжа 02.06.2019 - 08:56
Як правильно вживати фрукти для схуднення: дієтолог дала важливі поради
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, скільки фруктів потрібно їсти в день

В літній сезон при великій кількості фруктів і ягід дуже хочеться з'їсти побільше цих корисних продуктів, щоб запастися вітамінами на цілий рік. Але не варто безконтрольно ласувати сезонними фруктами, адже замість користі можна тільки нашкодити організму. Дієтолог Ольга Усенко в Instagram розповіла основні правила вживання цих смачних і солодких дарів природи.

Експерт зазначила, що "вписати" фрукти в свій раціон можна шляхом урізання гарнірів і жирів. При цьому вживати фрукти варто потроху в 2-3 прийому їжі.

Фрукти - це вуглеводи, швидкі вуглеводи. Гарніри - це складні вуглеводи. Різниця у них в тому, як швидко вони засвояться. Але влітку жарко, і зазвичай не хочеться їсти нічого важкого. Тому без докорів совісті ми можемо пожертвувати трохи гарнірами.

Як правильно вживати фрукти для схуднення: дієтолог дала важливі поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

В сезон спокійно можна з'їдати 500-600 гр фруктів і, якщо правильно це робити, то це буде ще і для схуднення. Фрукти ми в такому випадку їмо так:

  • 350 гр на перекус з горіхами;
  • за 100-150 гр за сніданком і за обідом;
  • до 17:00 з'їдаємо всю кількість.

Як правильно вживати фрукти для схуднення: дієтолог дала важливі поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо не худнемо, то фрукти можна і на вечерю, і у великих кількостях, але не варто зловживати, з ними теж треба бути обережними.

Звичайно, коли стадія схуднення максимально активна, то 200-250 гр - це оптимальна кількість, але навіщо мучити себе дієтами? Суворі обмеження не призводять до психологічному здоров'ю, краще зробити правильне харчування  способом життя.

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова навчила правильно і недорого харчуватися і дала поради, як економити з розумом.

До речі, дієтолог Альбіна Комісарова озвучила топ-5 шкідливих звичок, які негативно впливають на нашу фігуру.

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