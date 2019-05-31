Полуниця та схуднення: дієтолог розповіла про правильне вживання ягоди

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розкрила, скільки і коли можна їсти полуниці людям, котрі худнуть

Прийшло літо, а разом з ним настав сезон полуниці. Якщо ви є прихильником цієї солодкої ягоди, але при цьому хочете схуднути, слід звернути увагу на деякі важливі моменти. На своїй сторінці в Instagram дієтолог Інна розповіла, як, коли і скільки можна її вживати.

Експерт зазначила, що полуниця є одним з лідерів серед ягід за вмістом вітамінів і мінералів.

Плюсів у полуниці багато:

Є природним антиоксидантом;

Сприяє нормалізації рівня цукру в крові, покращує обмін речовин;

Містить величезну кількість Калію та багато інших вітамінів і мікроелементів;

Має мега низьку калорійність для ягід;

На 100 г полуниці доводиться близько 30 калорій, бжу 0,6/0,3/7.

У полуниці низький Глікемічний індекс, а значить вона не викликає різкого підвищення цукру в крові. І її навіть рекомендують людям з діабетом.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Але є і мінуси:

Полуниця-сильний алерген і людям зі схильністю до алергії краще бути акуратніше.

Полуницю не рекомендують людям з проблемами шлунку.

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А тепер важливе питання: скільки можна і коли?

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Якщо ви худнете, то я раджу полуницю, як і будь-які інші фрукти/ягоди або з сніданком або на перекус. Якою б не була полуниця прекрасною, а переборщувати не варто. 300-350 г прекрасно підійде.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀⠀

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