ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как не поправиться в отпуске: советы диетолога

Lite » Еда 11.05.2019 - 12:56
Как не поправиться в отпуске: советы диетолога
Иллюстративное фото (instagram.com/natali_makienko)

Если боитесь, что "олл инклюзив" отразится на вашей фигуре - прислушайтесь к этим рекомендациям

Вот и наступило долгожданное тепло, а вместе с ним пришла пора отпусков. Если вы переживаете, что за время отдыха щедрый шведский стол негативно отразится на вашей фигуре и вы наберете лишние килограммы - прислушайтесь к советам диетолога Натальи Макиенко. На своей странице в Instagram она рассказала, как питается в отпуске и при этом не поправляется.

По словам эксперта, она особо не меняет свои пищевые привычки даже на курорте.

"Мое питание действительно не отличается дома/в отпуске - ем все, что хочется. Большая работа над своими привычками и осознанное питание, выстроенное не за 1 день. Знаю, что прийти к этому самостоятельно сложно, поэтому хочу дать вам самые важные правила и "первые шаги", которые помогут Вам провести отпуск без последствий, как бы не соблазнял вас шикарный шведский стол", - отметила Наталья.

Как не поправиться в отпуске: советы диетолога

Иллюстративное фото (instagram.com/natali_makienko)

Итак, важные правила питания на отдыхе:

Питание по голоду

Можно все, но только когда Вы хотите есть. Мороженое/большой десерт через полчаса после пиццы? Сомневаюсь, что Вы правда хотите. Давайте хотя бы через 2 часа?

Больше воды

На каждый алкогольный напиток берите дополнительные стакан воды (профилактика обезвоживания и помощь организму в поддержании кислотно-щелочного баланса). "Не влазит" столько воды? Ну алкоголь же как-то влазит. Не хочется столько воды - сокращайте алкоголь.

Как не поправиться в отпуске: советы диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сытный завтрак - не ранее 09.00. Ужин - не позднее 21.00. Вполне реально успеть.

Один вид белка в один прием пищи

Больно смотреть на тарелки, где сыр, барашек, рыба и икра вместе...

Ешьте вкусно и столько, сколько хочется

Никаких запретов. Но соблюдая 1 и 4 правило.

"Перекус у меня обычно один - шоколад, халва, фрукты, кофе", - подытожила диетолог.

Как не поправиться в отпуске: советы диетолога

Иллюстративное фото (instagram.com/natali_makienko)

Напомним, диетолог Светлана Никитчук раскрыла секреты, как много есть и не поправляться.

Кстати, диетолог Елена Кален развеяла распространенные мифы о похудении.

Диета для сохранения молодости: диетолог предложила анти-эйдж программу Как много есть и не поправляться: диетолог раскрыла секреты
Новости Украины отдыхздоровое питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь