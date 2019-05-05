В них вірять всі: дієтолог розвіяла 7 міфів про дієти для схуднення

Дієтолог розвіяла 7 міфів про дієти для схуднення (колаж РБК-Україна)

Дієтолог розвіяла 7 міфів про дієти для схуднення

Відомий дієтолог Олена Кален розвіяла 7 головних міфів про харчування для схуднення. Вона розповіла, що дробове харчування не допомагає знизити вагу, а білок теж може перетворюватися в жир. Про це і багато що інше вона написала у своїй публікації в Instagram.

"Всі ми багато часу проводимо в соцмережах, звідки черпаємо більшу частину інформації. Сфера харчування не виняток. Часто в соцмережах зустрічаються зовсім протилежні поради, які суперечать одна одній. Важливо пам'ятати, що багато блогерів не мають спеціальної освіти і не проводять наукових досліджень, а неперевірена інформація про харчування може не тільки не відповідати дійсності, а й завдати шкоди здоров'ю. Як же розібратися в такій великій кількості інформації, що правда, а що ні? В першу чергу, довіритися перевіреними методиками і науково доведеним дослідженнями", - написала дієтолог.

Дієтолог розвіяла 7 міфів про дієти для схуднення (фото: pixabay.com)

7 міфів про харчування для схуднення, популярні у соціальних мережах:

Необхідно харчуватися часто і потроху, щоб прискорити метаболізм. Насправді, дробове порційне харчування без почуття голоду може призвести до набору ваги або в кращому випадку його стабільності. Вченими не знайдено взаємозв'язку між частотою прийомів їжі і зниженням ваги. Зниження ваги не залежить від споживання води. Вода допомагає прискорити обмінні процеси, вивести токсини і шлаки. Коли ми переїдаємо, то часто плутаємо спрагу і голод. Коли ж ми починаємо харчуватися з голоду, відрізняємо голод і спрагу, відповідно прийоми зайвих калорій скорочуються, вага знижується. Якщо є білок, жир не відкладається. Якщо їсти білкову їжу в надлишку, то вона теж перетвориться в жир. Даний міф утворився на тлі широко поширеної білкової дієти. Важливо пам'ятати, що будь-яка дієта тимчасова і після відмови від неї вага знову повертається. Безумовно, білкова їжа корисна, вона містить незамінні амінокислоти, які є будівельним матеріалом для організму. Але від надмірного споживання білка в першу чергу страждають нирки і печінка. Щоб схуднути важливо знизити споживання швидких вуглеводів. Швидкі вуглеводи так само важливі для людини, як білок чи жири. Вони дають швидке відновлення сил, енергії. Щоб знизити вагу завжди важливо, щоб в раціоні були всі нутрієнти, в тому числі і швидкі вуглеводи. При цьому будь-яку їжу важливо приймати тільки при наявності голоду і до моменту його тамування. Голодування і розвантажувальні дні допомагають знизити вагу. Голодування – це стрес для організму. У перший час воно має ефект і зайва вага знижується, але як тільки людина припиняє голодування, організм починає робити жирові запаси з подвійною силою, на той випадок, якщо голодування повториться. Поділ продуктів на хороші і погані. Особливо цей міф використовують в індустрії зниження ваги. Поділяючи продукти на хороші і погані, більшість людей обмежує свій раціон. Як правило, виключаються саме улюблені і бажані продукти. Згодом, це обмеження веде до неминучого зриву і повернення зайвої ваги. Важливо не те, які продукти споживає людина, а в якій кількості. Необхідно харчуватися до і після тренування. Харчуватися до і після тренування важливо при наявності голоду. Якщо голоду немає, то цей прийом їжі буде зайвий і бажаного зниження ваги не буде.

Нагадаємо, що раніше дієтолог назвала користь звичного продукту. Професійний дієтолог Світлана Фус запевняє, що стручкова квасоля – це джерело вітамінів і мінералів, а також прекрасний і смачний гарнір, який можна їсти цілий рік.

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