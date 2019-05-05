Допомагає схуднути і насичує вітамінами: дієтолог назвала користь звичного продукту

Професійний дієтолог Світлана Фус запевняє, що стручкова квасоля – це джерело вітамінів і мінералів, а також прекрасний і смачний гарнір, який можна їсти весь рік. Про корисні властивості, а також тонкощі вживання цього продукту вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Найпоширеніші сорти стручкової квасолі – зелена і жовта. Остання має більш м'який і вершковий смак. Вона - багате джерело калію і фосфору. Зелена стручкова квасоля, виділяється більш виразним смаком і містить трохи більше бета каротину і фолієвої кислоти.

Стручкова квасоля є також багатим джерелом клітковини, багатьох вітамінів (С, B1, B2, B3, B5, B6, пантотенова кислота) і мінералів: кальцій, цинк, залізо, фтор, мідь, марганець, бор, бета каротин.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Завдяки великому вмісту фолієвої кислоти квасоля рекомендують додавати в свій раціон вагітним, а через низький глікемічний індекс - людям, хворим на діабет і тим, хто стежить за вагою. У 100 грамах вареної стручкової квасолі міститься всього близько 35 калорій.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зелена і жовта стручкова квасоля вирощується для вживання в їжу їстівних молодих стручків. Вона не дуже багата білком порівняно з іншими сортами. За її складу може бути віднесена більш ніж до овочів, ніж до бобовим. Стручкову квасолю можна додавати в супи, салати, овочеві рагу, робити з нею омлет, використовувати в якості гарніру до м'яса, тощо.

Незважаючи на велику кількість корисних властивостей, з строчковой квасолею варто бути обережними. Продукт може викликати здуття живота. Хворим на подагру та сечокам'яну хворобу не варто захоплюватися квасолею: як і всі бобові, вона містить пурини, і може викликати загострення хвороби, якщо її регулярно вживати у великій кількості.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сира квасоля, як і інші бобові, містить у зеленому насінні токсичну речовина - фазин. Але вона руйнується і втрачає токсичну дію при термічній обробці продукту. Тому, не слід забувати, що використовувати її можна тільки варену, тушковану або приготовлену на парі.

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