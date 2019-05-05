Помогает похудеть и насыщает витаминами: диетолог назвала пользу привычного продукта

Профессиональный диетолог Светлана Фус уверяет, что стручковая фасоль – это кладезь витаминов и минералов, а также прекрасный и вкусный гарнир, который можно есть весь год. О полезных свойствах, а также тонкостях употребления этого продукта она рассказала на своей странице в Instagram.

Самые распространенные сортах стручковой фасоли – зеленая и желтая. Последняя имеет более мягкий и сливочный вкус. Она - богатый источник калия и фосфора. Зеленая стручковая фасоль, выделяется более выразительным вкусом и содержит немного больше бета каротина и фолиевой кислоты.

Стручковая фасоль является также богатым клетчатки, многих витаминов (С и К, B1, B2, B3, B5, B6, пантотеновая кислота) и минералов: кальций, цинк, железо, фтор, медь, марганец, бор, бета каротин.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Благодаря большому содержанию фолиевой кислоты фасоль рекомендуют добавлять в свой рацион беременным, а из-за низкого гликемического индекса - людям, больным диабетом и тем, кто следит за весом. В 100 граммах вареной стручковой фасоли содержится всего около 35 калорий.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Зеленая и желтая стручковая фасоль выращивается для употребления в пищу съедобных молодых стручков. Она не очень богата белком по сравнению с другими сортами. По ее составу может быть отнесена более к овощам, чем к бобовым. Стручковую фасоль можно добавлять в супы, салаты, овощные рагу, делать с ней омлет, использовать в качестве гарнира к мясу, и тому подобное.

Несмотря на обилие полезных свойств, со строчковой фасолью стоит быть осторожными. Продукт может вызвать вздутие живота. Больным с подагрой и мочекаменной болезнью не стоит увлекаться фасолью: как и все бобовые, она содержит пурины, и может вызвать обострение болезни, если ее употреблять регулярно в большом количестве.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сырая стручковая фасоль, как и остальные бобовые, содержит в своих зеленых семенах токсическое вещество - фазин. Но она разрушается и теряет токсическое действие при термической обработке продукта. Поэтому, не следует забывать, что использовать ее можно только отварную, тушеную или приготовленную на пару.

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