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Як харчуватися у відпустці, щоб не поправитися: поради дієтолога

Lite » Їжа 24.07.2019 - 15:26
Як харчуватися у відпустці, щоб не поправитися: поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо не хочете привезти з відпустки зайві кілограми, дотримуйтесь цих правил

Під час відпустки, особливо якщо ви їдете на курорт з системою харчування "все включено", ризик набрати зайві кілограми і погіршити стан свого здоров'я дуже великий. Що ж робити, щоб насолодитися заморськими кулінарними шедеврами без шкоди для фігури? Правилами харчування на відпочинку професійний дієтолог Світлана Фус поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Як дієтолог, я не проти системи "все включено". Не потрібно думати, що приготувати і витрачати на це час. Так, це зручно, якщо ви вмієте тримати себе в руках, коли бачите таку кількість і різноманітність їжі. У багатьох випадках це може стати викликом і випробуванням для звичного харчування. Навіть один - два тижні такого харчування і пасивного відпочинку сприяють елементарному переїданню", - зазначила експерт.

Як харчуватися у відпустці, щоб не поправитися: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Далі вона перерахувала ризики, які від цього загрожують:

  • втрати контролю над апетитом;
  • набору ваги;
  • підвищення рівня цукру в крові
  • погіршення стану мікрофлори кишечнику;
  • розладів травлення.

Тому потрібно побудувати своє "відпускне" харчування так, щоб не повернутися додому з "додатковим багажем" у вигляді зайвої ваги і проблем зі здоров'ям.

Основні правила харчування на відпочинку:

1. Намагайтеся дотримуватися режиму харчування, навіть якщо ви встаєте на відпочинку пізніше, ніж зазвичай вдома.

2. Не робіть тривалих перерв між основними прийомами їжі: 3 - 4 години, не більше.

Як харчуватися у відпустці, щоб не поправитися: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Не потрібно їсти між основними прийомами їжі. В цей час краще пити воду. Безперервно жувати не треба!

4. Звичайно ж, пийте воду. НЕ соки, коктейлі або щось інше, а краще воду. Тому що - все, що не вода - їжа.

Як харчуватися у відпустці, щоб не поправитися: поради дієтологаІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус склала перелік продуктів, які краще всього вживати у спеку.

Раніше експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розвіяла поширені міфи про роздільне харчування.

Питний режим та схуднення: лайфхаки від дієтолога Що вживати у спеку: дієтолог склала перелік продуктів
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