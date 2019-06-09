Корисні альтернативи улюблених ласощів: дієтолог поділилася рецептами

Смачні звичні покупні продукти, хоч і не пкорисні, міцно вкоренилися в нашому меню. Часто ми не замислюємося, що їх легко замінити здоровими альтернативними стравами, які можна швидко приготувати вдома самостійно. Професійний дієтолог Альбіна Комісарова на сторінці в Instagram розповіла, як відмовитися від солодкої газованої води і йогуртів з наповнювачами на користь корисних аналогів.

Наприклад, популярні в спеку солодкі газовані напої з пляшки легко можна замінити смачним домашнім лимонадом, а замість покупного морозива приготувати домашній йогурт з ягодами.

Чим замінити звичні ласощі?

Солодкі газованої води та інші солодкі напої

Велику кількість цукру ми отримуємо саме таким способом. Але тільки воду пити не хочеться. Робіть дома лимонади з ягодами, м'ятою і лимоном. Додайте ложку меду. Це буде смачно і корисно!

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Цукор

У нього є допустима норма: до 5-10% від раціону, але як досягти цьієї кількості? Ягоди і фрукти. Використовуйте їх, як десерт, особливо якщо звикли щось є з чаєм, кавою. Також їх можна використовувати в якості підсолоджувача, наприклад, додати банан в сирну запіканку.

Йогурт з добавками

Враховуючи їх великий вибір, спокуса велика. Купуйте грецький йогурт і додайте дома фрукти, ягоди, та хоч джем і варення, все одно вийде менше цукру, ніж в солодкому йогурті.

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Кетчуп

Часто містить багато солі і цукру: в 1 столовій ложці кетчупу - 1 чайна ложка цукру Робіть соус вдома! Томатна паста, спеції, свіжа зелень. І смачніше!

Гранола, сніданки сухі на кшталт "Несквік" і т. д. містять колосальну кількість цукру і жирів. Віддавайте перевагу мюслі або запікайте гранолу самостійно.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Морозиво

Зараз особливо хочеться, коли починається спека. Але всі ми знаємо, як багато там цукру. А якщо хочеться морозива кожен день? Збитий заморожений банан з йогуртом і ягодами не гірше морозива.

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