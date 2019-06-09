Полезные альтернативы любимым лакомствам: диетолог поделилась рецептами

Вкусные привычные покупные продукты, хоть и не полезные, прочно укоренились в нашем меню. Часто мы не задумываемся, что их легко заменить здоровыми альтернативными блюдами, которые можно приготовить быстро дома самостоятельно. Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова на странице в Instagram рассказала, как отказаться от сладкой газировки и йогуртов с наполнителями в пользу полезных аналогов.

Например, популярные в жару сладкие газированные напитки из бутылки легко можно заменить вкусным домашним лимонадом, а вместо покупного мороженного приготовить домашний йогурт с ягодами.

Чем заменить привычные лакомства?

Сладкие газировки и другие сладкие напитки

Большое количество сахара мы получаем именно таким способом. Но только воду пить не хочется. Делайте дома лимонады с ягодами, мятой и лимоном. Добавьте ложку мёда. Это будет вкусно и полезно!

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сахар

У него есть допустимая норма: до 5-10% от рациона, но как достичь этого количества? Ягоды и фрукты. Используйте их, как десерт, особенно если привыкли что-то есть с чаем, кофе. Также их можно использовать в качестве подсластителя, например, добавить банан в творожную запеканку.

Йогурт с добавками

Учитывая их великий выбор, соблазн велик. Покупайте греческий йогурт и добавляйте дома фрукты, ягоды, да хоть джем и варенье, все равно выйдет меньше сахара, чем в сладком йогурте.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кетчуп

Часто содержит много соли и сахара: в 1 столовой ложке кетчупа - 1 чайная ложка сахара Делайте соус дома! Томатная паста, специи, свежая зелень. И вкусней!

Гранола, завтраки сухие вроде "Несквик" и т.д. содержат колоссальное количество сахара и жиров. Отдавайте предпочтение мюсли или запекайте гранолу самостоятельно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мороженое

Сейчас особо хочется, когда начинается жара. Но все мы знаем, как много там сахара. А если хочется мороженого каждый день? Взбитый замороженный банан с йогуртом и ягодами не хуже мороженого.

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