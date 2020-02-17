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Дієтолог розкрила правду про продукти, від яких нібито можна схуднути

Lite » Їжа 17.02.2020 - 15:41
Дієтолог розкрила правду про продукти, від яких нібито можна схуднути
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт з харчування розвінчала популярні міфи про деякі продукти

Чи існують продукти, від вживання яких можна схуднути? Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розвінчала популярні міфи про продукти, від яких товстіють, дала відповідь на це питання на своїй сторінці в Instagram.

Експерт стверджує, що немає таких продуктів, від яких худнуть. Було б зручно, звичайно. Але індустрія ЗСЖ оспівує деякі новомодні продукти як ті, які ну просто необхідні в раціоні тих, що худнуть. Чи так це?

Протеїнові продукти

Протеїнові йогурти, батончики, морозиво...велика кількість білка не робить продукт більш дієтичним. Більш того, за даними статистики, люди в більшості споживають навіть більше білка, ніж належить. Нагадую, що норма не 1-2 г на кг, а 0,8 г (рекомендація ВООЗ)

Кіноа, булгур, жито і інші крупи зі складною назвою

Всі ці крупи гарні і корисні, АЛЕ! Більш дешеві і більш доступні крупи не гірше: звичайна гречка, кукурудзяна, ячмінна, пшенична, рис, перлова - все це також може бути відмінним гарніром.

Дієтолог розкрила правду про продукти, від яких нібито можна схуднути

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Кокосове масло

Начебто вщухла пропаганда, але в цілому, важливо розуміти, що масло кокоса це НАСИЧЕНИЙ жир, подібний до вершкового масла. Це не добре і не погано, просто не треба замінювати масло тільки на кокосове. Використовуйте різні масла.

Дієтолог розкрила правду про продукти, від яких нібито можна схуднути

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Масло гхі

На iHerb банку вартує дуже немало. Для смаження абсолютно не гірше підійде звичайне топлене вершкове масло, воно також має високу точку димлення і має приємний смак.

Рисове, бананове, вівсяне й інше борошно

По суті не так важливий ВИД борошна, як спосіб його обробки. Якщо борошно цільнозернове, то хоч пшеничне, хоч яке - підійде відмінно. Не треба вишукувати борошно квіток лотоса, що зійшли на зорі.

Дієтолог розкрила правду про продукти, від яких нібито можна схуднути

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Дієтолог зазначила, що це не заклик НЕ їсти або не купувати ці продукти, цей пост покликаний до усвідомлення: для того, щоб харчуватися здорОво - не потрібні спеціальні продукти.

Раніше нутриціолог Юлія Трифонова вказала на важливі нюанси прийому мультивітамінних комплексів і назвала плюси і мінуси таких препаратів.

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