Харчування на карантині: які продукти зроблять вас стійкішими до вірусів

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як зміцнити імунітет і зробити організм стійкішим до хвороб

Поки ви сидите вдома на карантині, у всіх нарешті з'явиться час подбати про себе: вчасно харчуватися, а не бігати із зустрічі на зустріч, їсти здорові домашні страви, а не їжу з доставок, поповнити запаси вітамінів в організмі, вживаючи правильні продукти. Зараз в період підвищеного ризику підхопити вірусне захворювання, необхідно стежити за надходженням вітамінів в достатній кількості. Дієтолог Наталія Самойленко, яка раніше розповіла, як не поправитися під час посту, на своїй сторінці в Instagram розповіла, які продукти зроблять вас більш стійкими до вірусних захворювань.

Експерт рекомендує по максимуму включити їх в раціон, щоб заповнити нестачу вітамінів і зміцнити імунітет.

Продукти, багаті Вітаміном D.

За даними статистики близько 50% населення Землі мають недолік «гормону сонця», а при недостатній інсоляції важливо збільшити його вживання з їжею, вживаючи:⠀

Жирні сорти риби: лосось дикого вилову, сардини, тунець, оселедець;

Масло печінки тріски. у 1 ч. л. - 58% добової дози;

Яєчний жовток. Важливо щоб кури були вільного вигулу або харчувалися кормом, збагаченим додатково вітаміном D.

Лісові гриби, які зростали в умовах сонячної активності. Такі гриби, як печериці, які можуть рости в напівтемних і напівпідвальних приміщеннях містять мізерну кількість вітаміну.

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Вітамін А містять:

Печінка (у 100 г яловичої печінки - 1049% добової потреби, 1 ч. л. риб'ячого жиру - 150%);

⠀Морква (в 100 г - 95% добової потреби);

⠀Капуста кале (76% на 100 г), шпинат (52%), салат латук;

⠀Жирні сорти риби, чемпіони: королівська макрель, лосось;

⠀Сири, вершкове масло.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Вітамін Е

Вітамін Е досить поширений в продуктах живлення, але може бути порушено його всмоктування, що викличе дефіцит. Найбільше його в продуктах:

Масло зародків пшениці (1 чайна ложка - 135%);

Масло волоського горіха (1 чайна ложка - 43%);

Мигдальне масло (1 чайна ложка - 36%);

Мигдаль, волоський горіх, кедровий горіх, бразильський горіх, фісташки, насіння;

Жирні сорти риби (лосось, форель);

Ікра риби (100 г - 47%).

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Вітаміни С, В6, цинк і селен

Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як харчуватися тим, котрі худнуть, і відповіла на часті питання про продукти харчування для стрункості.