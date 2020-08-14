Їжа для розуму: які продукти покращують роботу мозку

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог розповіла про корисні продукти для нервової системи і мозку

Швидше за все, ви помічали: деякі продукти роблять нас більш уважними, допомагають концентруватися, підвищують розумову активність, покращують пам'ять і швидкість реакції. Це пояснюється будовою нашого мозку. Його "біла речовина" (мієлін) на 70% складається з ліпідів (корисного холестерину і фосфоліпідів) і на 30% з білків. Нутриціолог Христина Шереметьєва розповіла, які продукти найкраще впливають на роботу мозку.

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Нашому мозку дуже необхідні:

Поліненасичені жирні кислоти Омега 3. Вони входять в склад фосфоліпідів, будують свої Лоліті мембрани клітин. А ще Омега 3 – активний учасник синтезу естрогенів, кортизолу, тестостерону. Такі жири повинні складати в середньому 25% від загального раціону

Амінокислоти (особливо незамінні), що є основною складовою білка

Чиста вода, яка необхідна для передачі імпульсів. Та й сам мозок на 80% складається саме з води

Вітаміни для харчування. Особливо групи В

Повільні вуглеводи як джерело енергії. Швидкі вуглеводи викликають стрибки інсуліну в крові, що погано позначається на нашому мисленні. Так що шматочок молочної шоколадки явно програє перед повноцінним перекусом з включенням повільних вуглеводів

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Продукти для мозку:

Горіхи та гарбузове насіння. В них залізо, антиоксиданти, цинк, магній, вітаміни В, Е, фолієва кислота, мінерали. Це відмінний перекус!

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Риба. Форель, сьомга і лосось – джерела Омега 3. Навіть одна порція морепродуктів в тиждень сприяє росту клітин сірої речовини головного мозку



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Темний шоколад з максимальним вмістом какао. У ньому є флавонол, який зберігає молодість клітин мозку

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Чорниця. В ній є антоціани, що уповільнюють старіння. А ще чорниця покращує взаємозв'язок між клітинами мозку, покращує пам'ять, протистоїть дегенеративним захворюванням. Чорниця відмінно підходить для десертів з натуральним йогуртом. Теж прекрасний перекус



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Злаки. У них є фолієва кислота, вітамін В і тіамін, вони стимулюють мозковий кровообіг і поліпшують мозкову діяльність.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Лакуста поділилася основними правилами роздільного харчування і розповіла про його доцільність.