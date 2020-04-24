Чому голодні дієти не працюють: докладна відповідь експерта

Фітнес-блогер розписала, що відбувається з організмом при голодуванні
В головах у багатьох до цих пір живе установка, що щоб худнути - треба голодувати. Чим менше їси, тим краще. Менше їж - швидше схуднеш. Але це не так! Фітнес-блогер Олена Карасьова, яка раніше назвала 15 корисних звичок для схуднення і стрункості, докладно розповіла на своїй сторінці в Instagram, чому голодні дієти не призводять до схуднення.
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Давайте розбиратися. Візьмемо гіпотетичну дівчину Марусю з вагою 80 кг, яка хоче схуднути на 30 кг
Маруся розуміє, що їсти треба поменше, і скорочує споживання добових калорій з 2000 до 1200, прибирає борошняне, солодке і тд.
1. Так, перший час Маруся худне. Організм в шоці. Раніше йому перепадало їжі в рази більше, але він все ще тримається і сподівається, що це тимчасово.
2 Через 4-6 днів мотивація починає сходити нанівець і голод відчувається все сильніше.
3. Думки про їжу стають все більш нав'язливі. Починаються легкі піджирання "запрещеночки". Але кг поки йдуть.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
4. Псується настрій. Маруся стає роздратованою. Булочки починають снитися ночами.
5. Зрив .Все як у тумані. На вагах плюс. Вся вага повернулася.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Що відбувається у вашому організмі, коли ви починаєте сидіти на жорстких дієтах:
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Голодні дієти - зло.
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Щоб худнути, не потрібно страждати від голоду. Важливо харчуватися збалансовано, тримати невеликий дефіцит калорій, своєчасно робити перерви в схудненні і жити комфортним життям.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Нагадаємо, дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як відучитися ласувати солодким після їжі і запропонувала топ корисних варіантів заміни.