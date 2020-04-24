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Чому голодні дієти не працюють: докладна відповідь експерта

Lite » Їжа 24.04.2020 - 08:34
Чому голодні дієти не працюють: докладна відповідь експерта
Ілюстративне фото (pexels.com)

Фітнес-блогер розписала, що відбувається з організмом при голодуванні

В головах у багатьох до цих пір живе установка, що щоб худнути - треба голодувати. Чим менше їси, тим краще. Менше їж - швидше схуднеш. Але це не так! Фітнес-блогер Олена Карасьова, яка раніше назвала 15 корисних звичок для схуднення і стрункості, докладно розповіла на своїй сторінці в Instagram, чому голодні дієти не призводять до схуднення.

Давайте розбиратися. Візьмемо гіпотетичну дівчину Марусю з вагою 80 кг, яка хоче схуднути на 30 кг

Маруся розуміє, що їсти треба поменше, і скорочує споживання добових калорій з 2000 до 1200, прибирає борошняне, солодке і тд.

1. Так, перший час Маруся худне. Організм в шоці. Раніше йому перепадало їжі в рази більше, але він все ще тримається і сподівається, що це тимчасово.

2 Через 4-6 днів мотивація починає сходити нанівець і голод відчувається все сильніше.

3. Думки про їжу стають все більш нав'язливі. Починаються легкі піджирання "запрещеночки". Але кг поки йдуть.

Чому голодні дієти не працюють: докладна відповідь експерта
Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Псується настрій. Маруся стає роздратованою. Булочки починають снитися ночами.

5. Зрив .Все як у тумані. На вагах плюс. Вся вага повернулася.

Чому голодні дієти не працюють: докладна відповідь експерта

Ілюстративне фото (pexels.com)


Що відбувається у вашому організмі, коли ви починаєте сидіти на жорстких дієтах:

  • З вас зливається багато рідини.
  • Ви втрачаєте в першу чергу м'язову масу, тому що м'язи просять "їсти". Організм в умовах кризи починає позбавлятися від них, а ось жирок - джерело запасів енергії - зберігає .
  • Порушується вироблення гормонів греліну, лептину, які відповідають за відчуття голоду і насичення. Простіше кажучи, жерти хочеться все більше, а насичення відчувається все менше.
  • Зміни в гормонах щитовидної залози
  • На голодному стресі підвищується кортизол. Привіт набряки.
  • Відбувається метаболічна адаптація, тому що мета нашого оргазнизма-вижити будь-якою ціною.
  • Вага встає і перестає знижуватися. Або скаче туди-сюди.
  • Зрив і зворотний набір ваги, але вже не за рахунок м'язів, а за рахунок жиру. Погіршується якість тіла .


Голодні дієти - зло.

Щоб худнути, не потрібно страждати від голоду. Важливо харчуватися збалансовано, тримати невеликий дефіцит калорій, своєчасно робити перерви в схудненні і жити комфортним життям.

Чому голодні дієти не працюють: докладна відповідь експерта

Ілюстративне фото (pexels.com)

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