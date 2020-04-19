Топ-15 корисних звичок для схуднення і стрункості

Ілюстративне фото (pexels.com)

Фітнес-блогер розповіла, які щоденні кроки допоможуть отримати фігуру мрії

На наше здоров'я, самопочуття і зовнішній вигляд сильно впливають наш спосіб життя і щоденні звички. Хочете схуднути і підтримувати фігуру в оптимальній формі? Тоді не завадить обзавестися деякими новими звичками, які допоможуть досягти бажаної мети. Фітнес-блогер Олена Карасьова розповіла на своїй сторінці в Instagram, які 15 кроків призведуть до стрункості і поліпшенню самопочуття.

Корисні звички для схуднення:

1. Візьми за основу: побільше овочів і зелені, білок - м'ясо птахи і риба, кисломолочні продукти, повільні вуглеводи - крупи і макарони з ТСП, корисні жири - горіхи, олії. Все це повинно бути у твоєму раціоні щодня.

⠀

2. Пий воду. Недолік води негативно позначається на твоєму здоров'ї.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Вітамінні добавки: омега -3, вітамін С, комплексні вітаміни, вітамін D (після консультації лікаря).



4. Ніяких швидких дієт. Все, що ти швидко скинеш, ти також швидко набереш назад, убивши свій обмін речовин.



5. Обирай активність по душі. Не обов'язково бігати на доріжці в залі, якщо ти ненавидиш це всією душею.



Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Залишай 20% на улюблені ласощі .



80% денного раціону корисна їжа, 20% на твою улюблену "гидоту".



7. Не став обмежень у свята. Хочеться торт? З'їж торт. На наступний день спокійно повертайся у звичний ритм харчування.

Ілюстративне фото (pexels.com)



8. Їж тоді, коли тобі зручно. Важливо дотримуватися добового балансу. Я люблю щільні сніданки і вечері, зате обід у мене легкий. Вчися відчувати свій організм.



9. Висипайся. Недосипання порушує вироблення гормону, що відповідає за відчуття голоду. Жерти хочеться з подвоєною силою.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

10. Спокійно залишай їжу на тарілці. Тобі більше не 5 років, мама не буде стояти над душею і вимагати доїсти останню ложку



11. Знімай заборони. Чим більше забороняєш, тим більше хочеться.



12. Забудьте про розвантажувальні покарання. Це прямий шлях до РПП. Навіть якщо ти об'ївся, на наступний день спокійно повертайся до свого звичайного харчування.



13. Частіше усміхайся. Стрес і кортизол погані помічники на шляху до стрункості.



Ілюстративне фото (pexels.com)

14. Не заїдай проблеми. Вчися жити усвідомлено. З'їдений торт проблеми не вирішить, а тільки ще більше зіпсує настрій в перспективі.



15. Поважай себе. Вага - це всього лише цифра .Показник, який легко змінити. Гнобити себе за цифру на вагах - шлях до депресії і холодильника. Хвали себе за свої старання, цінуй те, що ти робиш кожен день для себе і свого здоров'я.

⠀

Посміхайся! Тому що твоє життя йде тут і зараз, а не через 10 втрачених кг.

Нагадаємо, експерти розповіли, як підвищити фізичну активність, не порушуючи правил карантину.