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Як перемогти вечірній голод і тягу до солодкого: 5 способів від нутриціолога

Lite » Їжа 11.04.2020 - 16:17
Як перемогти вечірній голод і тягу до солодкого: 5 способів від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт покроково розповіла, як треба діяти

Проблема вечірнього "жора" і невгамовної тяги до солодкого знайома багатьом і нерідко саме це заважає нам нарешті почати худнути. Нутриціолог-дієтолог Ганна Єлькіна, яка раніше перерахувала 10 продуктів, які підбадьорять краще кави, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як перемогти цих "ворогів".

Експерт покроково розписала, як вам треба діяти.

5 способів перемогти вечірній голод і тягу до солодкого:

Почніть повноцінно снідати.

Не суцільними вуглеводами з каші і сухофруктів з ложкою меду, після яких глюкоза в крові різко підвищиться і впаде, після чого ви відчуєте нестерпний голод, а білками, жирами і вуглеводами. Стабілізувавши рівень цукру в крові цілий день будете спокійні до їжі, навіть увечері.

Приклад: авокадо, омлет, зелений салат з олією і насінням.

Як перемогти вечірній голод і тягу до солодкого: 5 способів від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Завжди щільно вечеряти, але легкою їжею - білком і овочами.

Приклад: кальмар зі стручковою квасолею або запіканка з індички і брокколі.
Замінюючи вечерю кефіром, ви провокуєте стрибки інсуліну - які викликають бажання поїсти. Через пару годин засмокче під ложечкою і ви накинетеся на їжу.


Приберіть вуглеводисті перекуси.

Солодкі батончики, фрукт, хлібці з фоуктозою.

Правильно: горіхи, зелені смузі, гречані хлібці з рибою або ікрою.

Як перемогти вечірній голод і тягу до солодкого: 5 способів від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Знайдіть хобі.

Так-так. Багато їдять від того, що нічим зайнятися або втомилися. Напишіть 10 речей, які розслаблюють і 10 речей, які вам подобаються. Зробіть масаж обличчя, потанцюйте або помедитуйте замість їжі.

Лягайте спати до 23 години.

Це час включення в роботу жироспалювального гормону, далі виробляється мелатонін, який відповідає за відновлення. Не лягли вчасно і порушили роботу - тяга до їжі і розбитість вранці забезпечена.

Як перемогти вечірній голод і тягу до солодкого: 5 способів від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

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