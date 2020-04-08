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Як менше їсти і насичуватися: дієтолог поділилася секретами

Lite » Їжа 08.04.2020 - 08:36
Як менше їсти і насичуватися: дієтолог поділилася секретами
Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)

Експерт дала ефективні поради, які допоможуть вам зменшити порції їжі

Проблема переїдання і, як результат, зайвої ваги, знайома багатьом дівчатам. Проте зменшити порції буває не так-то просто! Дієтолог Крістіна Шереметьєва, яка раніше розповіла, як впоратися з вечірнім апетитом, поділилася на своїй сторінці в Instagram ефективними секретами, які допоможуть вам почати менше їсти.

Щоб не переїдати, нам потрібно навчити свій організм відчувати ситість. Для цього ми:

1. Підвищуємо серотонін.

На серотонін реагує понад 40 млн клітин, що відповідають за величезну кількість важливих функцій. Велика частина серотоніну синтезується в кишечнику, тому після їжі ми відчуваємо почуття глибокого задоволення і спокій. (Це, до речі, одна з причин заїдання стресів). Чим раніше виділиться в кров серотонін, тим раніше ми відчуємо ситість.

Для синтезу серотоніну необхідна амінокислота триптофан, яка є в:

  • М'ясі птиці
  • Жирній рибі
  • Яблуках, бананах, персиках
  • Твердих сирах
  • Фасоле, турецькому горосі
  • Горіхах, батате, листових овочах
  • Чорному шоколаді


Але ми виключаємо кондитерку, жирну їжу, газовані води, вони теж по-своєму стимулюють мозок для отримання задоволення, але ведуть до зайвої ваги

Як менше їсти і насичуватися: дієтолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (pexels.com)


2. Задіюємо смакові рецептори

Ці рецептори є на язиці та у верхній частині шлунка. Чим більше рецепторів задіяно під час їжі і чим довше вони зберігають свою активність, тим швидше мозок отримує сигнал про насичення.

Для того, щоб їсти і худнути, їжу треба їсти усвідомлено і повільно, щоб встигли спрацювати рецептори. Ми повинні відчути все різноманіття смаків. Домогтися усвідомлення в харчуванні можна з допомогою психологічних технік. А ось смакову різноманітність ви отримаєте, комбінуючи 2-3 різних продукту в один прийом їжі.

Як менше їсти і насичуватися: дієтолог поділилася секретами

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Задіємо рецептори шлунка

Під час їжі шлунок розтягується, і на це реагують рецептори розтягнення у верхній частині шлунка на внутрішній стінці. Вони передають сигнал про насичення в головний мозок.

Коли ми їмо повільно і усвідомлено, їжа проходить через шлунок повільно, і активізує ці рецептори.

Але чим швидше ми їмо, тим їжа швидше пролітає в нижню частину шлунка, не встигаючи впливати на рецептори. Підсумок ми їмо багато, переїдаємо, шлунок розтягується, а відчуття ситості із-за незадіяних рецепторів не приходить. В особливо запущених випадках людям на шлунок ставлять бандаж, щоб їжа змогла впливати на рецептори у верхній частині шлунка і головний мозок отримував сигнал про насичення.

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