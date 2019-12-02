Топ-10 продуктів, які підбадьорять краще кави

Ілюстративне фото (pexels.com)

Каву цілком можна замінити іншими, більш корисними продуктами

Про те, шкідлива або корисна кава, вчені і дієтологи сперечаються до цих пір, однак те, що від її вживання можуть бути негативні наслідки - безсумнівно. Серед них - погіршення сну, нервозність, печія, відчуття серцебиття та підвищення холестерину (при надмірному вживанні). Тому нутриціолог Ганна Єлькіна радить замінити її на більш корисні продукти, які бадьорять нітрохи не гірше. Їх списком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Любителі кави, зараз ви дізнаєтеся, що ще добре бадьорить – рекомендую вибрати більш корисну альтернативу, ніж кава", - зазначила експерт.

10 продуктів, які підбадьорять краще, ніж кава:

1. шоколад – так-так, тільки якісний ( ви пам'ятаєте, що я рекомендую ЛІНД від 85%) Шоколад допомагає нам отримати гормони радості, на яких ви будете літати як метелик

2. вода – часта причина втоми зневоднення організму. Починайте ранок зі склянки води і буде вам щастя

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. ягоди – заряд вітамінів і енергії вам забезпечений

4. фрукти, особливо цитрусові – вітамін с змусить вас прокинутися, наповнює бадьорістю і енергією

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. горіхи - поживні, містять багато корисних речовин, ваш мозок тут же почне працювати активніше

6. зелений чай містить кофеїн, але є антиоксидантом. Дає заряд бадьорості на більший період, ніж кава

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. улюблена вівсянка – містить море клітковини, є складним вуглеводом, і дає море сил на весь день. Втім, як і більшість круп

8. банани – так, я не рекомендую їх активно тим, хто худне, але якщо не вистачає сил – відмінна заміна солодкого

Ілюстративне фото (pexels.com)

9. яйця – один з улюблених джерел білка, так як мають повний амінокислотний склад, який допомагає організму активно працювати

10. м'ясо/ риба – ви знаєте, що я не є прихильником вегетаріанства. На переробку білка організм витрачає немало часу, відчуття ситості після білкової їжі зберігається довше, а значить сил і енергії теж буде більше.

Ілюстративне фото (pexels.com)

До речі, дієтолог Олена Кален навчила отримувати максимум користі від вживання горіхів.