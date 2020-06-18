ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Харчування перед тренуванням: дієтолог вказала на важливі тонкощі

Lite » Їжа 18.06.2020 - 07:37
Харчування перед тренуванням: дієтолог вказала на важливі тонкощі
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як організувати схему харчування перед та після тренування

Харчування перед тренуванням - питання, що мучить багатьох з тих, хто худне перед походом в спортзал. Потрібно займатися натщесерце? Їсти за годину до тренування або за два і як краще організувати схему харчування? Дієтолог Альбіна Комісарова на сторінці в Instagram дала докладні відповіді.

Питання тренувань натщесерце залишається відкритим. Досі не доведено переваг занять на голодний шлунок, адже важливо, як ви харчуєтеся протягом усього дня, а не в конкретний момент.

Стандартна схема звучить так: щоб у вас була енергія і не було відчуття тяжкості в шлунку, необхідно повноцінно поїсти за 1,5-2 години до тренування (повноцінно - це щось на зразок моделі тарілки, складні вуглеводи, білок та овочі).

Харчування перед тренуванням: дієтолог вказала на важливі тонкощі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо у вас немає можливості поїсти в цей часовий проміжок, то за 30 хвилин до тренування рекомендується з'їсти порцію швидких вуглеводів. Але не шоколад або газовану воду, а ситний фрукт, наприклад, банан або біойогурт без цукру. А якщо змішати їх, то можна отримати відмінний смузі, багатий пробіотиками (якщо вони є у складі вашого йогурту, це має бути зазначено на етикетці). Такий перекус дасть вам енергію і залишить відчуття легкості.

Харчування перед тренуванням: дієтолог вказала на важливі тонкощі
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо говорити про харчування після тренування, то тут приблизно також, важливо те, що ви їсте протягом дня. Але вичікувати ніякого 2 часового інтервалу після тренування не потрібно, організм продовжити "спалювати" жир протягом усього дня, а не тільки під час і трохи після тренування.

Нагадаємо, що раніше тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич розповіла, чим загрожують перекус на ходу і як відучитися їсти похапцем.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся