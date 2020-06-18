Харчування перед тренуванням: дієтолог вказала на важливі тонкощі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як організувати схему харчування перед та після тренування

Харчування перед тренуванням - питання, що мучить багатьох з тих, хто худне перед походом в спортзал. Потрібно займатися натщесерце? Їсти за годину до тренування або за два і як краще організувати схему харчування? Дієтолог Альбіна Комісарова на сторінці в Instagram дала докладні відповіді.

Питання тренувань натщесерце залишається відкритим. Досі не доведено переваг занять на голодний шлунок, адже важливо, як ви харчуєтеся протягом усього дня, а не в конкретний момент.

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Стандартна схема звучить так: щоб у вас була енергія і не було відчуття тяжкості в шлунку, необхідно повноцінно поїсти за 1,5-2 години до тренування (повноцінно - це щось на зразок моделі тарілки, складні вуглеводи, білок та овочі).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо у вас немає можливості поїсти в цей часовий проміжок, то за 30 хвилин до тренування рекомендується з'їсти порцію швидких вуглеводів. Але не шоколад або газовану воду, а ситний фрукт, наприклад, банан або біойогурт без цукру. А якщо змішати їх, то можна отримати відмінний смузі, багатий пробіотиками (якщо вони є у складі вашого йогурту, це має бути зазначено на етикетці). Такий перекус дасть вам енергію і залишить відчуття легкості.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо говорити про харчування після тренування, то тут приблизно також, важливо те, що ви їсте протягом дня. Але вичікувати ніякого 2 часового інтервалу після тренування не потрібно, організм продовжити "спалювати" жир протягом усього дня, а не тільки під час і трохи після тренування.

Нагадаємо, що раніше тренер по зміні звичок Ірина Золотаревич розповіла, чим загрожують перекус на ходу і як відучитися їсти похапцем.

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Автор: Lite