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Чому варто їсти в один і той же час: дієтолог дала вичерпну відповідь

Lite » Їжа 15.06.2020 - 12:37
Чому варто їсти в один і той же час: дієтолог дала вичерпну відповідь
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розкрила плюси режимного харчування

Харчування в один і той же час за годинником – одна з робочих схем зниження ваги. Дієтолог Ольга Усенко докладно розповіла на сторінці в Instagram, чому варто організувати прийом їжі через рівні проміжки часу і дотримуватися режимного харчування.

Є дані, що організм піддається тренуванням і тому виробивши режим за типом: 8:00 сніданок; 12:00 обід; 15:00 обід; 19:00 вечеря, він буде готуватися до цього часу, відбувається вироблення умовного рефлексу, з допомогою якого порушується голод в одне і теж час.

Такий інструмент допоможе:

  • не переїдати, так як дикого почуття голоду не буде;
  • кращому травленню. Вважається, що буде краще травлення і краще засвоєння, так як відбувається більш активне вироблення слини і шлункового соку.

Чому варто їсти в один і той же час: дієтолог дала вичерпну відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ж ми їмо хаотично через нестабільний часу пробудження, ненормований графіка роботи і все, що ми можемо зробити - це вирахувати часовий проміжок між прийомами їжі, то це теж добре.

У таких випадках намагайтеся робити розрив 3-4 години, краще 4, відштовхуючись від часу сніданку. Ваша дробність харчування у такому разі залежатиме від ранкового прийому їжі, це може бути і 3-х разовий раціон, 5-и разовий або 4-х разовий.

Чому варто їсти в один і той же час: дієтолог дала вичерпну відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але в цьому випадку найголовніше - навчитися правильно розташовувати продукти протягом дня і розуміти різницю між схемами харчування. Правильно і гармонійно балансувати в раціоні.

Раніше експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла про оптимальні способи приготування їжі для тих, хто худне.

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Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог
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