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Питание перед тренировкой: диетолог указала на важные тонкости

Lite » Еда 18.06.2020 - 07:37
Питание перед тренировкой: диетолог указала на важные тонкости
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как организовать схему питания перед и после тренировки

Питание перед тренировкой - вопрос, мучающий многих худеющих перед походом в спортзал. Нужно ли заниматься натощак? Есть за час до тренировки или за два и как лучше организовать схему питания? Диетолог Альбина Комиссарова на страничке в ⠀Instagram дала подробные ответы.

Вопрос тренировок натощак остается открытым. До сих пор не доказано преимуществ занятий на голодный желудок, ведь важно, как вы питаетесь в течение всего дня, а не в конкретный момент.

Стандартная схема звучит так: чтобы у вас была энергия и не было ощущения тяжести в желудке, необходимо полноценно поесть за 1,5-2 часа до тренировки (полноценно - это что-то вроде модели тарелки, сложные углеводы, белок и овощи).

Питание перед тренировкой: диетолог указала на важные тонкости

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если у вас нет возможности поесть в этот временной промежуток, то за 30 минут до тренировки рекомендуется съесть порцию быстрых углеводов. Но не шоколад или газировку, а сытный фрукт, например, банан или биойогурт без сахара. А если смешать их, то можно получить отличный смузи, богатый пробиотиками (если они есть в составе вашего йогурта, это должно быть указано на этикетке). Такой перекус даст вам энергию и оставит ощущение легкости.

Питание перед тренировкой: диетолог указала на важные тонкости
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если говорить о питании после тренировки, то здесь примерно также, важно то, что вы едите в течение дня. Но выжидать никакого 2 часового интервала после тренировки не нужно, организм продолжить "сжигать" жир в течение всего дня, а не только во время и немного после тренировки.

Напомним, что ранее тренер по изменению привычек Ирина Золотаревич рассказала, чем чреваты перекусы на ходу и как отучиться есть впопыхах.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
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