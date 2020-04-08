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Бюджетно і доступно: як скласти максимально корисний раціон без зайвих витрат

Lite » Їжа 08.04.2020 - 13:32
Бюджетно і доступно: як скласти максимально корисний раціон без зайвих витрат
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала аналоги популярних суперфудів

У багатьох у свідомості міцно вкорінений міф про те, що здорове харчування – це дорого. Але на практиці все виходить інакше, адже не обов'язково класти в свою корзину популярні суперфуди або екзотичні продукти, а досить звернути увагу на корисні і бюджетні доступні товари. Дієтолог Ольга Безугла, яка раніше дала поради про запаси про запас на час карантину, розповіла Instagram, як скласти смачне і не дороге меню.

Насправді здорове харчування коштує дешевше, ніж нездорове, адже магазинні пельмені, ковбаса, майонез і кетчупи, багато випічки коштують не так вже й дешево.

Якщо подивитися, скільки коштують сочевиця, гриби, крупи, скумбрія, ми побачимо, що це не надто дорога їжа. Щоб називатися адептом здорового харчування, не обов'язково купувати чіа. Можна вибрати насіння льону — це суперфуд по-українськи, і він дуже круто працює!

Бюджетно і доступно: як скласти максимально корисний раціон без зайвих витрат

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви можете зробити приправу з перемелених в кавомолці насіння льону і морської солі — якщо така приправа буде стояти на столі, ви зменшите вживання солі і одночасно збагатите свій раціон поліненасиченими жирними кислотами.

Не обов'язково купувати ягоди годжі — візьміть сушену журавлину. Насіння гарбуза — це ще один український суперпродукт, вони займають друге місце за кількістю цинку, а цей мікроелемент дуже важливий для краси тіла — шкіра, волосся, нігті будуть вам вдячні, якщо в раціоні достатньо цинку.

Бюджетно і доступно: як скласти максимально корисний раціон без зайвих витрат

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також дієтолог закликала віддати перевагу овочам, фруктам і зелені по сезону і обов'язково включити їх в свій раціон. Експерт закликала завжди брати до уваги сезонну зміну вітамінного складу в продуктах харчування.

Бюджетно і доступно: як скласти максимально корисний раціон без зайвих витрат

Фото: instagram.com/dr.bezugla_olga

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