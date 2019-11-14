Причини харчових зривів і як з ними боротися: поради від дієтолога тим, що худнуть

Екперт запропонувала попрацювати з причинами набігів на холодильник
Одна з частих проблем при схудненні - харчові зриви, коли ви не витримуєте і наїдаєтеся шкідливої їжі. Як же з цим боротися? Дієтолог Elena_goodfood, яка раніше підказала 10 простих кроків для початку процесу зниження ваги, запропонувала розібратися в причинах зривів - а тоді вже і визначитися, як їх уникнути. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"Всі питають про наслідки, але мало хто працює з причинами. Перше і головне питання має бути "Чому?" Чому я роблю неконтрольовані набіги на холодильник? Чому щодня обіцяю собі: "завтра точно в стрій"?" - зазначила експерт.
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Вона виділила кілька основних причин:
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1. Дисбаланс раціону
Це і одноманітність, і занижена кількість калорій або якогось нутрієнта (зазвичай вуглеводи та/або жири). Рано чи пізно настане ефект туго стиснутої пружини, і в рот полетить все, до чого дотягнуться руки.
Рішення.
Вибудувати збалансований раціон. Достатній, різноманітний, смачний.
При цьому необов'язково вираховувати калорії, потрібно оцінити меню на достатність круп, білкової їжі, овочів, фруктів, жирів.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Відсутність режиму харчування.
Коли вранці не снідаєш, а вдень перехоплюєш на бігу, ввечері складно утриматися від поглинання всього підряд. До речі, за статистикою, у більшості вечеря-найоб'ємніший прийом їжі.
Рішення.
Вибудувати дисциплінований режим харчування, їсти 3-5 разів. Виділяти час на їжу протягом дня.
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3. Відсутність потрібних харчових звичок.
Тільки смаковим рецепторам на перебудову потрібно від 2 до 4 тижнів. А мозку?
Малосолона, нежирна, несолодка їжа здається прісною і несмачною. І знову можливий той самий ефект пружини.
Рішення.
Звикати поступово. Не жестіть, помірно вписувати улюблені страви.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
4. Психологічні причини.
На Катю накричав начальник, вона заїла стрес морозивом. Даша не встигає здати проект, від нервів їсть цукерки. Іра втомлюється за тиждень, у вихідні відпочиває з серіалом і шоколадкою. Невже не заслужила?
Рішення.
Працювати з головою. Знайти інші способи зняти напругу і розслабитися.
Коні не перестають скакати, хати не перестають горіти, але цукерки не лікують, а жир на боках засмучує ще більше.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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