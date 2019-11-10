Що робити, щоб схуднути: покроковий план

Блогер-дієтолог детально розписала основні етапи
Хочете схуднути, але не знаєте, з чого почати і в яку сторону рухатися? Для зниження ваги важливий чіткий план, якого необхідно дотримуватися. Блогер-дієтолог Света Каклєта склала докладний покроковий план, який опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Дотримуйтесь його пунктів - і ви побачите результат.
Отже, що ж робити, щоб схуднути:
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1. Сон
Налагодити його важливіше, ніж сісти на дефіцит. Ви не зможете витримувати дефіцит, якщо не будете спати. Розумієте? А тепер не просто зрозумійте, а впроваджуйте. Знати і робити не одне і теж. Розрахуйте сон 7-9 годин. Лягайте спати до півночі. І відмовтеся від гаджетів перед сном.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Секс
Дивно? Але це так. Секс веде до схуднення через отримання задоволення не від їжі. Якщо ваш гормональний фон в нормі, то обмеження в харчуванні даються легко. А дефіцит хоч і не дієта, але це обмеження.
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3. Управління стресом
Про це я хочу написати гайд. Це дуже широка і цікава тема. І ви повинні навчитися, перш ніж пірнати з головою в дефіцит.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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4. Ось тепер дефіцит
Треба порахувати добову потребу в калоріях. У мережі є багато формул, які допоможуть це зробити.
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5. Підрахунок калорій
Тепер доведеться рахувати калорії, зважувати їжу і заносити все в програму.
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Ілюстративне фото (pexels.com)
6. Можна калорії і не вважати. Це називається інтуїтивним харчуванням.
Їсте тільки тоді, коли є почуття голоду. Зупиняєтеся відразу після насичення і з легким бажанням з'їсти щось ще. Але я рекомендую хоча б місяць помучитися. Це допоможе набити руку. Ви вже візуально будете розуміти, яка ваша норма насправді.
7. І тільки на цьому етапі можна підключати БАДи - і то, це зовсім не обов'язково.
8. Цукор, який збиває вас з шляху. Потрібно позбутися залежності від нього.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Раніше нутриціолог Наталія Кошкіна розповіла про вплив стресу на процес схуднення.