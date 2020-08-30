Відмова від вуглеводів при схудненні: дієтолог зробила важливе уточнення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог уточнила, яким вуглеводам віддати перевагу при схудненні

Коли ми говоримо "я худну", часто це означає "я не їм вуглеводи". І ви маєте рацію - солодощі, булки, цукор... - прості незв'язані клітковиною вуглеводи краще виключити або хоча б мінімізувати, але не варто забувати про "корисних" вуглеводах. Як розподілити їх наа протягом дня і звідки черпати розповіла дієтолог Лора Філіппова.

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Складні вуглеводи потрібно обов'язково - це каші, цільно-зерновий хліб, макарони з твердих сортів пшениці, бобові, крохмалисті овочі... Вони, навпаки, допомагають у справі схуднення. Вони багаті клітковиною, рослинним білком, вітамінами і мінералами.

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Вуглеводи - наша енергія! Ідеальний варіант отримання молекул АТФ (аденозинтрифосфат — речовина, що забезпечує енергію для біохімічних реакцій організму). Їж більше складних вуглеводів і менше тягне на солоденьке.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Оптимально більше калорій з вуглеводів отримувати в першій половині дня (нам їх витрачати весь день), менше - у другій.

Дієтолог також поділилася універсальним рецептом корисних яєчних мафінів. Вони можуть стати частиною обіду або сніданку, а також зручним перекусом з собою.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Яйця збиваємо з молоком, сіллю і сухими травами. А далі дайте фантазії розгулятися по начинці!

цвітна капуста, відварне філе, зелень

зелений горошок, кукурудза, зелень, сир

гриби, сир, зелень

відварне філе, помідор, зелень

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала топ-10 продуктів, які завжди необхідно тримати в холодильнику.