Топ-10 продуктів, які завжди повинні бути в холодильнику

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт назвала базові продукти, які довго не псуються

Про те, які базові продукти завжди повинні бути в холодильнику в кожному будинку, розповіла дієтолог Ольга Усенко. У цьому корисному списку - те, що не пропаде через день-два, а також те, з чого можна зробити перекус і що вбереже вас від зриву і від голодування.

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Топ-10 найпрактичніших продуктів:

1. яйця

2. сир

3. овочі

⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

4. фрукти

5. вершкове масло

6. хліб/хлібці (я хліб зберігаю в холодильнику)

⠀Ілюстративне фото (pexels.com)

7. рибна консерва у власному соку

8. заморожені овочі

9. морепродукти заморожені або риба з/із заморожена або просто стейки рибки в заморожуванні

10. оливкова олія

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А поза холодильником у вас завжди повинні бути пару упаковок каш, горіхи, насіння, макарони твердих сортів, сухофрукти.

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Ось такий чекліст продуктів, які краще всього зберігаються і з ними максимальний час нічого не станеться. Але з цих продуктів ви можете зробити максимальну різноманітність страв і приготувати щось смачненьке в будь-який момент.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко назвала топ-9 продуктів, які варто виключити з раціону.