Оригінальна ідея для вечері: паста з качкою конфі

Фото: паста з качкою конфі (instagram.com/kirilife_com)

Для тих, хто любить побалувати себе незвичайною стравою швидкого приготування цей рецепт стане знахідкою

Іноді, коли буденне і стандартне меню добряче набридло, і є бажання поекспериментувати на кухні, душа просить побалувати себе чимось смачним, ситним, апетитним і оригінальним, та ще й бажано, щоб не витратним за часом. Для такого випадку відмінно підійде рецепт пасти з качкою конфі від фуд-блогера Тетяни Кир'янової, яким вона поділилася в Instagram.

Качка конфі – класика французької кухні. У даному рецепті використовується качина ніжка, вагою близько 250 г, приготована за особливою технологією.

Склад:

качина ніжка конфі – 1 шт.

стебло селери — 1 шт.

морква — 1 шт.

цибулина — 1 шт.

томатне пюре - 1 ст. л.

французька гірчиця – 1 ст. л.

твердий сир – 50 г

паста — 150 г

гілочки чебрецю для прикрашання

Спосіб приготування:

Овочі помити, очистити і дрібно нарізати. Пасту відварити відповідно до інструкції, але на 1 хвилину менше зазначенного часу. М'ясо розігріти на сухій сковороді, дістати, а залишився жир не виливати, а обсмажити на ньому овочі протягом 5-7 хвилин. Додати до овочів м'ясо, пасту, гірчицю і трохи води (близько 50-70 мл), посолити, поперчити за смаком. Накрити кришкою і тушкувати 30 хвилин на маленькому вогні. Додати тертий сир і перемішати. При подачі на стіл посипати тертим сиром і прикрасити гілочками чебрецю.

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