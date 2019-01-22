Оригінальна ідея для вечері: паста з качкою конфі

Для тих, хто любить побалувати себе незвичайною стравою швидкого приготування цей рецепт стане знахідкою
Іноді, коли буденне і стандартне меню добряче набридло, і є бажання поекспериментувати на кухні, душа просить побалувати себе чимось смачним, ситним, апетитним і оригінальним, та ще й бажано, щоб не витратним за часом. Для такого випадку відмінно підійде рецепт пасти з качкою конфі від фуд-блогера Тетяни Кир'янової, яким вона поділилася в Instagram.
Качка конфі – класика французької кухні. У даному рецепті використовується качина ніжка, вагою близько 250 г, приготована за особливою технологією.
Склад:
Спосіб приготування:
Раніше ми публікували рецепт швидких і смачних курячих рулетиків зі шпинатом і сиром з томатним соусом.
До речі, гарним варіантом легкої вечері може стати смачний і корисний салат з тунцем, пармезаном і овочами.
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