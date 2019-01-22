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Оригінальна ідея для вечері: паста з качкою конфі

Lite » Їжа 22.01.2019 - 19:40
Оригінальна ідея для вечері: паста з качкою конфі
Фото: паста з качкою конфі (instagram.com/kirilife_com)

Для тих, хто любить побалувати себе незвичайною стравою швидкого приготування цей рецепт стане знахідкою

Іноді, коли буденне і стандартне меню добряче набридло, і є бажання поекспериментувати на кухні, душа просить побалувати себе чимось смачним, ситним, апетитним і оригінальним, та ще й бажано, щоб не витратним за часом. Для такого випадку відмінно підійде рецепт пасти з качкою конфі від фуд-блогера Тетяни Кир'янової, яким вона поділилася в Instagram.

Качка конфі – класика французької кухні. У даному рецепті використовується качина ніжка, вагою близько 250 г, приготована за особливою технологією.

Склад:

  • качина ніжка конфі – 1 шт.
  • стебло селери — 1 шт.
  • морква — 1 шт.
  • цибулина — 1 шт.
  • томатне пюре - 1 ст. л.
  • французька гірчиця – 1 ст. л.
  • твердий сир – 50 г
  • паста — 150 г
  • гілочки чебрецю для прикрашання

Спосіб приготування:

  1. Овочі помити, очистити і дрібно нарізати.
  2. Пасту відварити відповідно до інструкції, але на 1 хвилину менше зазначенного часу.
  3. М'ясо розігріти на сухій сковороді, дістати, а залишився жир не виливати, а обсмажити на ньому овочі протягом 5-7 хвилин.
  4. Додати до овочів м'ясо, пасту, гірчицю і трохи води (близько 50-70 мл), посолити, поперчити за смаком. Накрити кришкою і тушкувати 30 хвилин на маленькому вогні.
  5. Додати тертий сир і перемішати.
  6. При подачі на стіл посипати тертим сиром і прикрасити гілочками чебрецю.

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