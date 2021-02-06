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Нереально смачний морквяний пиріг за рецептом відомого телекулінара

Субота 06 лютого 2021 14:00
Нереально смачний морквяний пиріг за рецептом відомого телекулінара
Герман розповів рецепт морквяного пирога (скріншот відео)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий кулінар Григорій Герман розповів рецепт морквяного пирога. І хоча його складно назвати дієтичним, проте нереально смачним - стовідсотково.

"Морквяний пиріг – одна із найпопулярніших американських страв. Рецепт його надзвичайно простий – із 3-х "З": змішати, залити, запекти", – коментує телекулінар в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Отож, щоб повторити корисний десерт ведучого знадобляться:

Тісто:
Борошно – 350 г
Морква – 4 шт.
Рослинна олія – 230 мл
Цукор – 200 г
Волоські горіхи – 180 г
Яйця – 4 шт.
Розпушувач – 2 ч.л.
Цедра апельсина – 1 ч.л.
Сіль, кориця, мелений імбир

Крем:
Сметана – 150 г
Цукрова пудра – 70 г
Ваніль

Джем:
Лимон – 2 шт.
Цукор – 300 г
Сіль

Нереально смачний морквяний пиріг за рецептом відомого телекулінараНереально смачний морквяний пиріг за рецептом відомого телекулінара

Що потрібно для морквяного пирога (скріншот)

Покроковий рецепт морквяного пирога

У велику миску вбити 4 яйця і змішати з цукром. Очищену моркву натерти на дрібній тертушці та додати до яєчної суміші. За допомогою ножа трохи подрібнити горіхи, зняти цедру з апельсина, подрібнити і відправити все в миску. Борошно змішати з розпушувачем і додати в тісто, також засипати ваніль, корицю, сіль, сушений імбир і рослинну олію. Замісити тісто. Перелити тісто у форму для запікання і відправити у духовку на 35-40 хвилин за температури 170 градусів.

Поки печеться пиріг, можна приготувати кілька чудових додатків до нього. Для крему слід змішати сметану з цукровою пудрою. Для лимонного джему – порізати лимони дольками, помістити їх у сотейник на середньому вогні, засипати цукром та перемішати. Коли лимони випустять сік, а суміш добряче закипить, зняти з вогню на 5 хвилин, а потім знову довести до кипіння – все готово!

Дістати пиріг з духовки, дати охолонути. Залити сметанним кремом і джемом.

Нереально смачний морквяний пиріг за рецептом відомого телекулінараНереально смачний морквяний пиріг за рецептом відомого телекулінараНереально смачний морквяний пиріг за рецептом відомого телекулінара

Ось так виглядає морквяний пиріг (скріншот)

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