Дієтолог назвала 6 звичок, які можуть сповільнити схуднення

Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо ваш прогрес застопорився, перевірте, чи не страждаєте ви цими звичками

Буває, що процес схуднення йде досить успішно, проте потім чомусь уповільнюється або й зовсім зупиняється. Як розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог Наталія Кошкіна, причиною тому можуть бути деякі звички, які на перший погляд начебто й ні при чому.

Ось деякі з них, які роблять ваш шлях до стрункості набагато довше. Якщо знайшли у себе щось з цього списку - постарайтеся від них позбутися, щоб таки скинути ненависні зайві кілограми.



1. Занадто багато їжі

Вам може здаватися, що ви їсте в міру, але факт залишається фактом. У 95% випадків зайва вага – результат переїдання і неправильного способу життя. Почніть записувати, що ви їсте, і, швидше за все, ви будете сильно здивовані.



2. Занадто мало їжі

Той випадок, коли менше, - не означає краще. Переходячи на голодне існування, ви не тільки позбавляєте себе радості життя, а організм – потрібних поживних речовин, але і робите собі ведмежу послугу. Ви мучитеся від голоду, а результату немає.



Ілюстративне фото (pexels.com)

1000 – 1200 ккал – критичний мінімум, нижче якого опускатися категорично не можна.



3. Голодування до/після тренування

Ехо 90-х, коли серед тих, що худнуть було популярно не є 2 години до і 2 години після, дійшло і до наших днів. Я досі чую від клієнтів, що фітнес-інструктори продовжують роздавати такі поради.

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Навіщо їсти до тренування? Від цього залежить ваша ефективність. Не поїсте, даремно витратите час.

Навіщо їсти після? Щоб поповнити запаси енергії і не допустити розпаду м'язової маси. Адже ви хочете худнути за рахунок жиру, а не м'язів, чи не так?



4. Занадто багато кардіо

По-перше, неефективно. По-друге, інтенсивне кардіо розпалює звірячий апетит. З'їсте більше, ніж спалили.





Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Дефіцит білка

Розповім про власний досвід. У моєму житті був період вегетаріанства, коли я їла багато вуглеводів і мало білків. Як тільки я почала знову їсти тваринну їжу, збільшивши частку білка (без збільшення калорійності раціону), самі собою відійшли останні 3 кг. І більше не повернулися.



6. Занадто багато уваги до цифр

Мінус на терезах – це приємно, але це не єдине, за що ви можете себе похвалити. Може, у вас з'явилося багато енергії. Може, ви класно виклалися на тренуванні? А може, відмовилися від звичного десерту з чашкою кави в кафе? У кожної з вас свій успіх. І це не завжди цифри. Не порівнюйте себе з іншими і хваліть себе за кожен маленький успіх.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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