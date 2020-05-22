Як багато їсти і худнути: нутриціолог поділилася секретами

Експерт дала ефективні поради, як знизити вагу без зменшення порцій їжі
Можна їсти пристойні порції, і при цьому дотримуватися дефіциту калорій. Мало їсти - не значить знижувати вагу. Їсти потрібно в своєму коридорі калорійності з дефіцитом в 20%. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розписала правильний режим дня для схуднення, поділилася у своєму Instagram секретами, як знизити калорійність їжі, при цьому не зменшивши розмір порцій.
Як багато їсти і худнути:
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1. Включайте в кожен прийом їжі продукти, багаті білком. Вони дають ситість і контроль апетиту.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Я рекомендую: яйця, курка, індичка без шкіри і прожилок, риба і морепродукти, яловича і свиняча вирізка без жиру і прошарків, молочна продукція до 5% (я їм до 2,5%), нежирні сири до 25%.
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2. Ситість дає клітковина. Вона збільшується в обсягах шлунку в кілька разів і не дозволить вам з'їсти зайвого.
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3. Позбавтеся від жирних майонезних і сметанних соусів. Вони збільшують калорійність. Замініть на натуральний нежирний йогурт з гірчицею.
Ілюстративне фото (pexels.com)
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4. Гострі і солоні соуси (аджика, соєвий соус) збільшують кількість з'їденого. Вони підсилюють смак їжі, і ми не можемо зупинитися.
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5. Не заїдайте хлібом. Покладіть 1 шматочок житнього цільнозернового хліба. Цього досить.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
6. Посипаючи салат кунжутом, будьте уважні 100 гр =600 кал. А поливаючи салат олією, пам'ятайте, що 1 ст.ложка масла 120 ккал!
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40% кал у вашій тарілці повинні складати складні вуглеводи/клітковина, 30% кал жири і 30% білкові продукти. Така тарілка дасть вам ситість і знизить тягу до солодкого і здоби.
Раніше дієтолог Тетяна Дік перерахувала топ-6 продуктів, яких уникають ті, хто худне, помилково вважають, що вони сприяють набору ваги. Вона докладно розповіла про кожен з них і розвінчала поширені міфи.
Автор: Марина Настевіч