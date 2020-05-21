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Топ-3 важливі поради від нутриціолога тим, хто хоче схуднути без дієт і заборон

Lite » Краса 21.05.2020 - 08:37
Топ-3 важливі поради від нутриціолога тим, хто хоче схуднути без дієт і заборон
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт перерахувала "золоті правила" схуднення без жорстких рамок і обмежень

Схуднути без жорстких обмежень і виснажливих дієт здається чимось з області фантастики. Але це цілком реальне завдання, з яким може впоратися кожен, хто хоче бути не тільки струнким, але і здоровим. Нутриціолог Олена Кален, яка назвала три важливі кроки на шляху до стрункості під час домашнього схуднення, дала в Instagram важливі поради тим, хто поставив собі за мету скинути зайву вагу без заборон і жорстких рамок.

Керуючись "золотими правилами", можна легко і поступово схуднути і зробити здорове харчування частиною життя, більше не вдаючись до виснажливих дієт. Топ - 3 поради людині, яка хоче схуднути без жорстких заборон і дієт:

1. Відстежити причини переїдання. Вага набирається від систематичного переїдання. Бажано відстежити моменти, коли це відбувається і усвідомлено підійти до прийомів їжі. Не варто їсти перед телевізором або уткнувшись у телефон. Є ризик пропустити момент втамування голоду і продовжити жувати автоматично.

Топ-3 важливі поради від нутриціолога тим, хто хоче схуднути без дієт і заборон

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Харчуватися збалансовано. Надмірне вживання фаст-фуду, солодощів і солодких напоїв дратує шлунок і призводить до відчуття "весь час хочу їсти". Введіть у раціон більше свіжих овочів, фруктів і продуктів, які не містять у собі порожні калорії.

3. Не голодувати. Якщо людина голодна, але відмовляється від їжі,її організм починає робити запаси. Вага йде неохоче і повільно. Ключове правило на шляху до стрункості — їсти при перших ознаках голоду і до моменту його вгамуванні. Тоді зайві кілограми можуть зникнути надовго.

Топ-3 важливі поради від нутриціолога тим, хто хоче схуднути без дієт і заборон

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Раніше дієтолог Тетяна Дік зарахувала топ-6 продуктів, яких уникають ті, хто худне, помилково вважаючи, що вони сприяють набору ваги. Вона докладно розповіла про кожен з них і розвінчала поширені міфи.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України дієтолог
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