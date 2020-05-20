Топ-6 продуктів, яких бояться ті, хто худне: дієтолог розвіяла міфи

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила міфи про продукти, яких уникають ті, хто худне

Прийнято вважати, що деякі продукти сприяють тому, що вага росте як на дріжджах. Ті, хто худне уникають їх і виключають з меню повністю. Але чи варто це робити, або ми має справу з черговими міфами? На це питання відповіла блогер-дієтолог Тетяна Дік, яка раніше "викрила" продукти, від яких, на думку більшості, худнуть. Тепер в Instagram вона представила топ-6 продуктів, які помилково вважають такими, що сприяють набору ваги.

Ми не товстіємо і не худнемо від якихось конкретних продуктів. Важлива добова норма білків, жирів, вуглеводів. І надмірна вага з'являється тоді, коли ми ці норми перебільшуємо.

1. Картопля. Такий страшний і сумнівний вуглевод. Але чому? Адже в ньому дуже багато корисних речовин (калій, магній, клітковина), і картопля є складним вуглеводом. Так, так. І від нього ви не видужаєте.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливий спосіб готування, для збереження корисних речовин і заощадження калорійності. У 100 г картоплі всього 90 ккал, а в молодому і того менше. Якщо ви відваріть його або запечете зі спеціями, то калорійність залишиться такою ж. Але якщо ви будете смажити на олії або у фритюрі, то це інше питання.

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2. Вершкове масло. Так, продукт досить калорійний, з великим вмістом жиру, але від нього не товстіють. Вибирати потрібно масло 82-83% жирності, саме таке масло містить корисні жири, а в "дієтичних" або "лайт" версіях в основному замінники молочного жиру. Якщо у вершковому маслі 750 ккал, то в будь-якому рослинному 900. Але, тим не менш, любителі заправити салат "корисною" оливковою олією не завжди враховують кількість і поливають від душі.

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3. Рис. Крупа, від якої мліють ті, хто худне. Зрозуміло, що бурий/дикий/червоний та інші екзотичні види рису більш корисні, ніж білий, але на "товстіння" це ніяк не впливає.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо вибирати білий пропарений рис, то вам абсолютно нічого не загрожує, велика частина вітамінів у ньому збережена, а калорійність рису, плюс-мінус така ж, як і в іншої крупи.

4. Білий хліб. Зрозуміло, що хліб з висівками, житній, і тд має більше корисних речовин, але зараз ми не про це. Калорійність білого, та інших видів хліба +/- однакова, а іноді навіть менше. Та й на рахунок вітамінів хвилюватися не варто, ви ж не їсте ТІЛЬКИ хліб весь день.

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5. Макарони. Особливо з борошна вищого ґатунку, які всі ми їли в дитинстві і не померли (а вони ще й з глютеном, уявіть).



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ситуація така ж, як з хлібом. У різних видах, які з'явились у наш час (і житні, і з усякими насінням, з різного борошна) корисних речовин більше, але Ви ж не їсте тільки макарони, у вашому раціоні має бути багато інших продуктів: білок, клітковина, жири, інші види вуглеводів.

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6. Банани. Калорійність одного банана середнього розміру ~ 120 ккал, калорійність середнього яблука така ж. Питання: в чому різниця? Ні в чому! Так, в яблуці, наприклад, більше клітковини, але корисних речовин в банані теж не мало.

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І конкретно від банана, або від винограду ви не розтовстієте. Так, ці фрукти калорійніше деяких інших, але це не означає, що ваша проблема саме в них.

У кожної людини є своя необхідність у певній кількості калорій, білків, жирів, вуглеводів. Будете їсти більше норми - поправитесь, і не важливо чого, гречки або білого хліба.

Нагадаємо, що нутриціолог Світлана Нікітчук назвала продукти для енергійності і бадьорості.

Автор: Аня Бойчук