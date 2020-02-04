Мінуси стрімкого схуднення: чому не варто гнатися за швидким результатом

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог перерахувала наслідки швидкої втрати ваги

Про те, що экпресс-дієти шкідливі не тільки для здоров'я, а можуть спричинити за собою зміни, які негативно позначаться на зовнішності та тонусі шкіри, відомо всім. Але бажання швидше влізти в вподобану сукню або вразити оточуючих стрімкими змінами іноді бере гору над здоровим глуздом. Дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розповіла в Instagram про мінуси експрес-схуднення, які повинні врахувати всі бажаючі розправитися в два рахунки із зайвими кіло.

Не прагніть швидко худнути, а робіть це повільно, але стабільно. Мінуси стрімкого схуднення:

швидко йдуть м'язи і вода, але не жир - страждає якість тіла

виникає нутрієнтне виснаження, а це висока ймовірність харчового зриву

шкіра обвисає! Пам'ятайте про це!

мозок "не встигає" за тілом і часто саботує результат

велика ймовірність зайти в плато, що веде до зниження цифр на вагах і поганого настрою. Як результат - харчової зрив.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також нутриціолог навчила вибирати "правильний" шоколад і розповіла, на які характеристики продукту варто звернути увагу.

Який шоколад корисний? Вміст какао-продуктів від 80% і вище

максимально простий склад без добавок.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скільки шоколаду в день можна їсти? 20-30 грам. Це в середньому - коригуємо в залежності від загального раціону, активності, чи ви худнете чи підтримуєте форму і т. д. Враховуйте всі ваші особисті особливості. При збалансованому раціоні навіть тим, хто худне може дозволити собі 10-20 гр.

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