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Минусы стремительного похудения: почему не стоит гнаться за быстрым результатом

Lite » Еда 04.02.2020 - 14:41
Минусы стремительного похудения: почему не стоит гнаться за быстрым результатом
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог перечислила последствия быстрой потери веса

О том, что экпресс-диеты вредны не только для здоровья, а могут повлечь за собой изменения, которые негативно скажутся на внешности и тонусе кожи, известно всем. Но желание побыстрее влезть в понравившееся платья или поразить окружающих стремительными переменами иногда берет верх над здравым смыслом. Диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала в Instagram о минусах экспресс-похудения, которые должны учесть все желающие расправиться в два счета с лишними кило.

Не стремитесь быстро худеть, а делайте это медленно, но стабильно. Минусы стремительного похудения:

  • быстро уходят мышцы и вода, но не жир - страдает качество тела
  • возникает нутриентное истощение, а это высокая вероятность пищевого срыва
  • кожа обвисает! Помните об этом!
  • мозг "не успевает" за телом и часто саботирует результат
  • большая вероятность зайти в плато, что ведет к снижения цифр на весах и плохому настроению. Как результат - пищевой срыв.

Минусы стремительного похудения: почему не стоит гнаться за быстрым результатом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также нутрициолог научила выбирать "правильный" шоколад и рассказала, на какие характеристики продукта стоит обратить внимание.

Какой шоколад полезен? Содержание какао-продуктов от 80% и выше
максимально простой состав без добавок.

Минусы стремительного похудения: почему не стоит гнаться за быстрым результатом

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сколько шоколада в день можно есть? 20-30 грамм. Это в среднем - корректируем в зависимости от общего рациона, активности, худеете вы или поддерживаете форму и т.д. Учитывайте все ваши личные особенности. При сбалансированном рационе даже худеющий может позволить себе 10-20 гр.

Напомним, что диетолог Елена Клен развенчала распространенные и укоренившиеся мифы о завтраке.

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