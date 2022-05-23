Мед - це блювота бджіл, а кетчуп - ліки: дивовижні факти про їжу, які ви не знали

Їжа для людського організму слугує справжнім будівельним матеріалом і джерелом енергії. Але чи знаєте ви достатньо про продукти, які вживаєте може навіть щодня?
Lite вирішив зібрати для вас цікаві факти про їжу, які дійсно вражають.
Нехай вас не вводить в оману назва "білий шоколад". Цей продукт зазвичай навіть не містить шоколаду! Насправді ж це просто суміш цукру, молока, ванілі, лецитину і какао-масла.
Мускатний горіх дійсно діє як психоделік, оскільки містить природну сполуку під назвою міксорубіцин. Але мати вплив на свідомість може лиш споживання великої дози горіху. Разом з тим, у великих дозах мускатний горіх може бути отруйний.
Ще в 1800 році люди вірили, що помідори мають сильні лікувальні властивості. Лікарі того часу стверджували, що кетчуп може лікувати діарею та розлад шлунка, тому колись його використовували як ліки. Звісно, мова йде саме про натуральний кетчуп - без крохмалю та різноманітних "єшок".
Основною причиною карієсу є кислота, а не цукор. А печиво, як правило, прилипає до зубів і в кінцевому підсумку стає осередком бактерій.
Печиво шкідливіше, ніж цукор (фото: pexels.com)
Дослідження показали, що гучність музики може впливати на процес вживання алкоголю. Виявляється, гучна музика змушує людей пити швидше і більше. Тому якщо ви є частим гостем закладу з гучною музикою і полюбляєте там хильнути, то ця звичка може перерости у алкоголізм швидше...
Ні. Одначе пластикові пляшки при повторному їх використанні з часом "віддаватимуть" хімічні частинки у воду. Це не зробить воду шкідливою для здоров'я, але свіжість води може погіршитися.
Коли бджоли збирають нектар, вони зберігають його в шлунку. А прилетівши додому - у вулик, нектар повертається зі шлунку бджоли назовні. А потім ми їмо мед. Який є дуже корисним для здоров'я!
Бджоли (фото: pexels.com)
Дослідження показали, що люди, які регулярно вживають більше однієї склянки штучно підсолоджених напоїв на день, в три рази частіше мають деменцію, ніж ті, хто не споживає сильногазовані безалкогольні напої.
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