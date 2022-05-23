Мед - это рвота пчел, а кетчуп - лекарство: удивительные факты о еде, которые вы не знали

Пища для человеческого организма служит настоящим строительным материалом и источником энергии. Но знаете ли вы достаточно о продуктах, которые употребляете может даже ежедневно?
Lite решил собрать для вас интересные факты о еде, которые действительно впечатляют.
Пусть вас не вводит в заблуждение название "белый шоколад". Этот продукт обычно даже не содержит шоколада! На самом же деле это просто смесь сахара, молока, ванили, лецитина и какао-масла.
Мускатный орех действительно действует как психоделик, поскольку содержит природное соединение под названием миксорубицин. Но влиять на сознание может лишь потребление большой дозы ореха. Вместе с тем, в больших дозах мускатный орех может быть ядовит.
Еще в 1800 году люди верили, что помидоры обладают сильными лечебными свойствами. Врачи того времени утверждали, что кетчуп может лечить диарею и расстройство желудка, поэтому когда-то его использовали в качестве лекарства. Конечно, речь идет именно про натуральный кетчуп без крахмала и различных "ешек".
Основной причиной кариеса является кислота, а не сахар. А печенье, как правило, прилипает к зубам и в конечном итоге становится очагом бактерий.
Печенье вреднее, чем сахар (фото: pexels.com)
Исследования показали, что громкость музыки может влиять на процесс употребления алкоголя. Оказывается, громкая музыка заставляет людей пить быстрее и больше. Поэтому если вы являетесь частым гостем заведения с громкой музыкой и любите там выпить, то эта привычка может перерасти в алкоголизм быстрее...
Нет. Однако пластиковые бутылки при повторном их использовании со временем будут "отдавать" химические частицы в воду. Это не сделает воду вредной для здоровья, но свежесть ее может ухудшиться.
Когда пчелы собирают нектар, они хранят его в желудке. А прилетев домой, в улей, нектар возвращается из желудка пчелы наружу. А потом мы едим мед. Который является очень полезным для здоровья!
Пчелы (фото: pexels.com)
Исследования показали, что люди, которые регулярно употребляют более одного стакана искусственно подслащенных напитков в день, в три раза чаще имеют деменцию, чем те, кто не потребляет сильногазированные безалкогольные напитки.
Держите самый простой рецепт нежного торта Сметанник, который можно приготовить из ингредиентов, что есть под рукой.
Раньше врачи назвали самый полезный сухофрукт, который надо есть каждый день.