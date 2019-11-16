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Мало калорій, багато вітамінів: нутриціолог розповіла, які цитрусові вибрати

Lite » Їжа 16.11.2019 - 14:15
Мало калорій, багато вітамінів: нутриціолог розповіла, які цитрусові вибрати
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, чим корисні ті чи інші цитрусові

Починається сезон цитрусових, а це значить, що апетитні апельсини, мандарини, грейпфрути міцно закріпилися на нашому столі. Яким же фруктіам віддати перевагу тим, хто худне, а також отримати додатковий бонус у вигляді міцного імунітету? Нутриціолог Наталія Кошкіна, яка раніше навчила, як мінімізувати вплив стресу на організм, розповіла на сторінці в Instagram про головні переваги цитрусових.

Ці фрукти багаті вітамінами, мінералами (вітамін С, групи В, калій, магній, фосфор і мідь) і антиоксидантами. Так які ж вибрати?

Лимони

Мало калорій, багато вітамінів: нутриціолог розповіла, які цитрусові вибрати

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Складаються в основному з вуглеводів і води. У них дуже мало жирів і білка і дуже багато вітаміну С. Вони багаті калієм, вітаміном В6 та іншими корисними речовинами. У них багато пектину, який, уповільнюючи всмоктування цукру, знижує його рівень в крові.

½ лимона містить: 12 ккал/1,2 г клітковини/1 г цукру / 22мг вітаміну

Лайми
Мало калорій, багато вітамінів: нутриціолог розповіла, які цитрусові вибрати

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У них багато вітаміну С, є залізо, кальцій, вітамін В6, тіамін і калій. І ще активні сполуки, які діють як антиоксиданти - флавоноїди, лимоноїди, кемпферол, кверцетин та аскорбінова кислота.

½ штуки містить: 10 ккал/1 г клітковини/0,5 г цукру/10 мг вітаміну С

Апельсини

Мало калорій, багато вітамінів: нутриціолог розповіла, які цитрусові вибрати

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крім вітаміну С в них багато клітковини, тіаміну, фолата і антиоксидантів, таких як гесперидин, бета-криптоксантин, антоціан і лікопін. Незважаючи на досить високий вміст цукру, у апельсинів низький глікемічний індекс (31-51).

½ штуки містить: 47 ккал/2,4 г клітковини/ 9 г цукру/35 мг вітаміну С

Грейпфрути

Мало калорій, багато вітамінів: нутриціолог розповіла, які цитрусові вибрати

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В них мало калорій і багато поживних речовин: більше 15 вітамінів і мінералів (вітамін С і А) і багато антиоксидантів, таких як бета-каротин (перетворюється у вітамін А), лікопін і флаванони. Крім того, в них багато рідини і клітковини, які дають насичення і допомагають при зниженні ваги.

½ штуки містить: 52 ккал/2 г клітковини/8г цукру/38 мг вітаміну С

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