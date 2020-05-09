Максимум користі і смаку: дієтолог поділилася секретом приготування овочів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт озвучила лайфхаки приготування корисних овочевих страв

Багато хто не надто любить овочеві гарніри лише тому, що вони здаються одноманітними, а часом позбавленими смаку. Як же зберегти в цих продуктах максимум користі і зробити страву смачною? Дієтолог Світлана Фус, яка раніше навчила зміцнювати імунітет за допомогою харчування, поділилася в Instagram лайфхаками правильної термічної обробки овочів.

Правильно приготовані овочі -⠀це ті, які зберегли свою поживну цінність і залишилися смачними. Звичайно, найліпше споживати овочі сирими. Тому що при нагріванні ми втрачаємо від десятка до декількох десятків відсотків змісту певних вітамінів. Насамперед,⠀вітамін С, фолієва кислота легко руйнуються при термічній обробці. Але разом з цим⠀багато⠀вітамінів і мінералів стають більш доступними для організму при нагріванні (наприклад, бета-каротин, кальцій, залізо, лікопен).⠀

Харчові волокна, які містяться в овочах, також легше засвоюється, що особливо важливо для дітей. Одним з принципів збалансованого і смачного меню є різноманітність, тому варто включити в раціон різні варіації страв з овочів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кілька порад для того, щоб продукти залишалися максимально смачними і корисними:⠀

Температура приготування - не більше 100 градусів;⠀

Чим менше час теплової обробки - тим краще;⠀

Оптимальний спосіб приготування овочів - на пару;⠀

Кладемо овочі в киплячу воду або в розігріту духовку;⠀

Готуємо в посуді, що не окислюється, і з закритою кришкою;⠀

Дотримуємося режим приготування продуктів, не переварюємо;⠀

Готуємо цілими, не в нарізаному вигляді Очищаємо і нарізаємо безпосередньо перед вживанням або виготовленням салатів та рагу;⠀

Нарізаємо не дуже дрібно, використання терки не бажано.⠀

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт рекомендує з'їдати дві порції свіжих овочів, які складаються із зелені і сирих овочів і одну порцію приготованих.⠀2-3 рази в тиждень міняйте складу овочевих страв. А щоб травлення працювало, як годинник, овочі треба доповнювати й іншими продуктами, зокрема, білками і жирами рослинного і тваринного походження.

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