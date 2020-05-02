ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як навчитися не переїдати: корисні лайфхаки від дієтолога

Lite » Їжа 02.05.2020 - 08:38
Як навчитися не переїдати: корисні лайфхаки від дієтолога
Ілюстративне фото (instagram.com/your_figure_designer)

Експерт поділилася хитрощами, які допоможуть не з'їсти зайвого

Всі ми любимо смачно поїсти — і далеко не завжди вміємо вчасно загальмувати, що веде до зайвої ваги і проблем зі здоров'ям. Дієтолог Алла Манайкина, яка раніше розвіяла міфи про морепродукти, поділилася на своїй сторінці в Instagram корисними лайфхаками, які допоможуть впоратися з апетитом і не з'їсти зайвого.

Ось що допоможе вам не переїсти:

  • Чистіть зуби відразу після вечері;
  • Коли вам хочеться їсти від смутку і самотності, краще просто зателефонуйте поговорити батькам/другу/близькій людині;

Як навчитися не переїдати: корисні лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Не тримайте їжу на видному місці; Ми часто хочемо «їсти очима»;
  • Не сидіть з цілим пакетом їжі (наприклад, горіхи), відсипте собі порцію, а решта сховайте;

Як навчитися не переїдати: корисні лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Будьте завжди чимось зайняті, щоб не думати про їжу;
  • Знайдіть альтернативне заняття їжі: читання, музика, кіно, ванна, прибирання та інше;

Як навчитися не переїдати: корисні лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієта, що імітує голодування: експерт розкрила подробиці незвичайної системи харчування

  • Перед тим, як з'їсти щось «шкідливе», задайте собі три питання:

1. Справді я зараз це хочу?

2. Буду я собі потім звинувачувати за з'їдене?

3. Я можу почекати до обіду/вечері або з'їсти це завтра вранці?

Як навчитися не переїдати: корисні лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (instagram.com/your_figure_designer)

До речі, дієтолог Лора Філіппова розповіла про ідеальну олію для приготування їжі.

Просто і ефективно: топ-5 принципів стрункості від дієтолога Худнемо без обмежень: дієтолог назвала корисні альтернативи шкідливим продуктам
Новини України здоровое питаниедієтолог
Styler
On Top