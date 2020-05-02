Як навчитися не переїдати: корисні лайфхаки від дієтолога

Експерт поділилася хитрощами, які допоможуть не з'їсти зайвого
Всі ми любимо смачно поїсти — і далеко не завжди вміємо вчасно загальмувати, що веде до зайвої ваги і проблем зі здоров'ям. Дієтолог Алла Манайкина, яка раніше розвіяла міфи про морепродукти, поділилася на своїй сторінці в Instagram корисними лайфхаками, які допоможуть впоратися з апетитом і не з'їсти зайвого.
Ось що допоможе вам не переїсти:
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
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1. Справді я зараз це хочу?
2. Буду я собі потім звинувачувати за з'їдене?
3. Я можу почекати до обіду/вечері або з'їсти це завтра вранці?
Ілюстративне фото (instagram.com/your_figure_designer)
До речі, дієтолог Лора Філіппова розповіла про ідеальну олію для приготування їжі.