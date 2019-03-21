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Кращі варіанти: дієтолог розповіла, як смачно і правильно готувати овочі

Lite » Їжа 21.03.2019 - 15:02
Кращі варіанти: дієтолог розповіла, як смачно і правильно готувати овочі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Світлана Фус назвала головні переваги термічної обробки овочів

Професійний дієтолог Світлана Фус часто дає цінні поради з правильного харчування і схудненню, які допомагають удосконалювати меню і набути бажані форми, позбувшись зайвих кіло. Так, експерт розповіла, як правильно приготувати овочі, щоб вони зберегли максимальну кількість вітамінів і цінних речовин. Основними правилами вона поділилася в пості на сторінці в Instagram.

Фахівець підкреслила, що бажано їсти овочі в сирому вигляді, але і приготовані вони мають ряд переваг.

"Звичайно, краще споживати овочі сирими. При відварюванні втрачається деяка частина вітамінів і мінералів. Насамперед вітамін С, фолієва кислота, калій. Але приготування овочів теж має свої переваги. Харчові волокна, що містяться в овочах, після термічної обробки легше засвоюються, що важливо для малюків і людей з проблемами травної системи", - пояснила Фус.

Кращі варіанти: дієтолог розповіла, як смачно і правильно готувати овочі

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дієтолог нагадала, що одним із принципів збалансованого і смачного меню є різноманітність, тому варто включити в раціон різні варіації страв з овочів.

Також вона дала цінні рекомендації, як правильно приготувати ці продукти, щоб вони залишалися максимально смачними і корисними.

  • Температура приготування не більше 100 градусів;
  • Чим менше час теплової обробки - тим краще;
  • Оптимальний спосіб приготування овочів - на пару;
  • Кладемо овочі в киплячу воду або в розігріту духовку;
  • Готуємо в посуді, що не окислюється, і з закритою кришкою;
  • Дотримуємося режим приготування продуктів, не переварюємо;
  • Готуємо цілими, не в нарізаному вигляді. Очищаємо і нарізаємо безпосередньо перед вживанням або виготовленням салатів та рагу;
  • Нарізаємо не дуже дрібно, використання терки не бажано.

Кращі варіанти: дієтолог розповіла, як смачно і правильно готувати овочі

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, що професійний дієтолог Тіана Фіалкова дала рекомендації, як правильно харчуватися під час посту.

Раніше експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина рассказала, чим піст відрізняється від дієти.

До слова, дієтолог Світлана Фус озвучила основні причини невдач тих, хто сидить на експрес-дієтах.

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