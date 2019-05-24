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Так ли полезны? Диетолог развенчала мифы об искусственных заменителях сахара

Lite » Еда 24.05.2019 - 08:54
Так ли полезны? Диетолог развенчала мифы об искусственных заменителях сахара
Иллюстративное фото (instagram.com/tiana_fialkova)

При длительном употреблении они могут нанести серьезный вред организму

Желая похудеть или перейти на правильное питание, люди нередко начинают употреблять искусственные заменители сахара, полагая, что это более здоровая альтернатива обычным сладостям. Но так ли это? На своей странице в Instagram популярный диетолог Тиана Фиалкова развенчала мифы, которыми обросла эта тема и рассказала, к чему может привести необдуманное поглощение подобных заменителей.

"Производство искусственных заменителей сахара за последние двадцать лет выросло многократно. Люди крайне заинтересованы в низкокалорийных, но при этом привычно сладких продуктах", - отметила эксперт.

Искусственные заменители сахара употребляют:

  • диабетики, потому что они не повышают сахар в крови.
  • желающие похудеть, потому что они не содержат калорий.
  • абсолютно здоровые люди с нормальным весом, полагая это "заботой о себе" или потому, что “так делают другие”.

Потребителя интересуют, в основном, два аспекта заменителей сахара: безопасность и сколько их надо съесть, чтобы похудеть.

Так ли полезны? Диетолог развенчала мифы об искусственных заменителях сахара

Иллюстративное фото (instagram.com/tiana_fialkova)

Искусственные заменители сахара можно разделить на две категории:

1) высокой интенсивности - слаще столового сахара в сотни и даже тысячи раз. Чтобы подсластить блюдо или напиток требуется крошечная порция IS (сахарин, аспартам, ацесултфам, неотам, сукралоза, стевиозид).

2) низкокалорийные - это полиолы или сахарные спирты (сорбит, ксилит, мальтит, маннит, изомальт, эритрит и лактит).

Чем они вредны:

Доказано, что длительное употребление искусственных заменителей сахара неблагоприятно сказывается на метаболических показателях, индексе массы тела и окружности талии. Это касается всех возрастных групп: студентов, людей среднего возраста и пожилых.

Заменители сахара не просто сладкие, они слаще столового сахара в сотни и тысячи раз. И хотя порционные пакетики содержат ничтожную их долю, люди привыкают к столь интенсивной сладости и их вкусовые рецепторы теряют чувствительность. Из-за этого люди не могут ощутить истинный вкус еды, а натуральные овощи, фрукты и ягоды теряют для них привлекательность. В результате качество их меню снижается, и это неблагоприятно сказывается на их весе и метаболических показателях.

Так ли полезны? Диетолог развенчала мифы об искусственных заменителях сахара

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Время от времени научные и медицинские ресурсы представляют эксперименты с заключением о том, что искусственные заменители сахара могут быть причиной мигрени, депрессии, болей в животе и бессонницы. Есть и более серьезные обвинения: онкологические заболевания, лимфома, анемия, болезнь Альцгеймера и др. Результаты исследований пока противоречивы.

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