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Тільки без крайнощів: дієтолог назвала причини невдалого експрес-схуднення

Lite » Їжа 10.03.2019 - 14:31
Тільки без крайнощів: дієтолог назвала причини невдалого експрес-схуднення
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Світлана Фус вважає, що весною організм не варто піддавати додатковому стресу

Після зими ослаблений організм не в змозі витримати дієти, спрямовані на швидке схуднення, а експрес-методи позбавлення від зайвих кіло можуть лише розхитати здоров'я і не принести очікуваних результатів. Про це на своїй странице в Instagram заявила дієтолог Світлана Фус.

Причиною невдач у непростому питанні боротьби за стрункі форми експерт назвала прагнення кидатися з крайнощів в крайнощі, виснажуючи себе голодом і ковтаючи таблетки для схуднення.

«Весна - хочеться змін. Хочеться оновлень в кращу сторону - якщо не в житті, то хоча б у зовнішньому вигляді. А результату бажано швидкого ... І понеслося - експрес-дієти, таблетки для схуднення, голодування, спорт до знемоги. Я рекомендую не кидатися в крайнощі. Саме вони - причина невдач», - заявила фахівець.

За словами дієтолога, набір ваги взимку має стресовий характер. Ситуацію ускладнює нестача вітамінів і недостатня фізична активність.

"Харчування взимку, якщо поправилися, було стресовим. Продукти, які ви їли, навряд чи містили весь набір корисних вітамінів і мінералів. Відсутність регулярних фізичних навантажень послабило серцевий м'яз. На такому фоні обмеження в харчуванні - дієта може принести тільки шкоду організму, спровокувати загострення хронічних захворювань або появу нових", - пояснила вона.

Тільки без крайнощів: дієтолог назвала причини невдалого експрес-схуднення

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Крім того, Фус поділилася порадами, як без шкоди для організму перейти на правильне харчування, що допоможе нормалізувати вагу і досягти бажаного результату схуднення.

  • "Перший крок до своєї мрії - перегляньте своє харчування. Приберіть все шкідливе з раціону, а корисні продукти поділяємо на 3 - 4 прийоми;
  • "Занурюйтеся" в спорт: крок за кроком. Почніть робити ранкову зарядку, підніматися без ліфта на 3-4-й поверх;
  • Вносимо оновлення в своє нове життя поступово, дозовано, а не відразу - ось головне правило. Тоді вони будуть проходити без стресу, а ваші зусилля будуть зрозумілими і зручними для вас. І у вас все вийде!
  • Ставте реальні цілі, наприклад, схуднути за 3 місяці здорового харчування і вправ на 3-4 кг і зберігати досягнуту вагу. Тоді нові звички непомітно стануть вашими вже назавжди;
  • Зробіть це вашим способом життя. Тоді не доведеться весь час худнути до будь-якої дати або сезону", - зазначила експерт.

Нагадаємо, що дієтолог Світлана Фус назвала популярний овоч, що допомагає схуднути.

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