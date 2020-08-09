Підступні фрукти: дієтолог розкрила всю правду про фруктозу

Овочі та фрукти можуть бути дуже підступними через вміст фруктози, а її надмірне вживання провокує проблеми з зайвою вагою. Дієтолог Людмила Гончарова розкрила правду про фруктозу в раціоні.

Фруктоза - це ізомер глюкози і один з найпоширеніших видів цукрів. Вона міститься в ягодах, фруктах, овочах, меді, тобто у вуглеводах. А якщо вживати їх занадто багато, то починаються проблеми із зайвою вагою, судинні захворювання, запальні процеси, як і при переїданні звичайного цукру.



Фруктоза засвоюється довше, ніж сахароза і глюкоза. А ось солодкість у неї нижче, тому людина схильний до переїдання таких продуктів. Кавуни, дині, персики, помідори - як зупинитися?

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Звідси варикозне розширення вен, метеочутливість, надмірна вага, виснажена психіка, підвищена тривожність, панічні атаки, проблеми з хребтом, суглобами, зубами і яснами, постійні запальні процеси органів малого таза, набутий цукровий діабет 2 типу та пр.



Фруктоза може взагалі не засвоюватися людиною. Наприклад, дітей з непереносимістю фруктози неможливо змусити з'їсти овочі. А перевірити це можна тільки при сдачі аналізів.



Кількість засвоєння фруктози теж індивідуальна. Якщо у вашому геномі передбачено засвоєння фруктози, це відбувається за рахунок вітамінів і мінералів, які знаходяться у фруктах, меді і овочах. Саме вони активують потрібні ферменти, і відбувається засвоєння.



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Фруктоза призводить до вироблення інсуліну. Часто в спробах скинути вагу людина ввечері вживає фрукти, а потім гадає, чому у нього порушений гормональний фон або неспокійний сон. А причина на поверхні - у вечірньому поїданні фруктів.



Інша помилка тих, хто худне - надмірне вживання овочевих, фруктових смузі або фруктово-овочева дієта. Справа в тому, що постійне надходження фруктози у великій кількості викликає в організмі запальні процеси, що закінчується виснаженням імунітету і провокує запуск онкологічних процесів.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_goncharova)

Тому єдино вірний вихід - вивчити свій організм, здати аналізи і харчуватися за законами власної ДНК, а не давати ввести себе в оману статей з Google.

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