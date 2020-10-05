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Підступна солодкість: експерт розповіла, де ховається прихований цукор

Автор: Ольвія Агаркова

Експерт пояснила, де шукати прихований цукор

Іноді розпізнати цукор у складі тих або інших продуктів дуже складно, але прихована солодкість або замінники - це зайві калорії в раціоні! Нутриціолог Софія Рожко розповіла в Instagram, де ховається підступний цукор і споживання яких продуктів варто мінімізувати тим, хто худне.

Як прибрати цукор з раціону повністю? Відповідь: ніяк. Та й не потрібно цього робити. Дійсно корисніше вживати в раціон складні вуглеводи (злаки, овочі, боби), але повністю відмовлятися від цукру немає потреби. Ось знизити їх споживання було б дуже добре!

В середньому ми їмо 120-150 г додаткового цукру в день, при нормі 25 г. І тут виникають проблеми: і вага, і діабет, і висипання, і цілий спектр різних захворювань.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Де ховається багато цукру?

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  • звичайно в солодощах. Причому навіть у "корисних". Візьміть будь-яку хелсі-цукерку, там буде стільки ж цукру, скільки у звичайній шоколадці.
  • в алкоголі, наприклад: апероль = 20-25 г цукру
  • фреші і соки, продукти позбавлені клітковини. Це 20 р цукру в одній склянці
  • йогурти з наповнювачем: близько 20-30 г цукру на порцію

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • солодкі напої
  • хліб, хлібці
  • безглютенновых продуктах часто дуже багато цукру
  • надлишкове споживання фруктів, сухофруктів
  • каші швидкого приготування
  • холодну каву і чай
  • у молоці багато цукру (лактози). У рослинному - може бути доданий.

Бачите, не так складно набрати в рази норму більше. Спробуйте зазирнути в холодильник і упаковку: скільки там вуглеводів (часто цей показник відповідає за цукор) і скільки з них цукру (не всі бренди вказують). Не потрібно відмовлятися, спробуйте просто мінімізувати.

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